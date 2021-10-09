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«Беларусбанк» продал своим работникам 35,17 млн акций

«Беларусбанк» завершил продажу акций своим работниками и акционерам. Их могли приобрести те, кто работал в банке или был его акционеров по состоянию на 9 декабря 2019 года.


Продажа проводилась в три этапа. На последнем этапе была заключена 701 сделка на 9,8 млн акций, сообщает Reform.by со ссылкой на банк.

Всего банк продал 35 171 837 акций. Привлеченная сумма не называется. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 10 копеек, таким образом, вероятнее всего, банк получил не менее 3,5 млн рублей, если акции продавались не дешевле номинала.
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