







Компания создаст производственное предприятие для выпуска грузовой автомобильной специальной и специализированной техники сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения. Начать производить продукцию планируется в следующем году, сообщает «Минск-Новости».





Индустриальный парк «Великий камень» площадью 112,5 кв. км в 25 км от Минска имеет особый правовой режим для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. Здесь создана необходимая инфраструктура. Проект развивается в рамках межгосударственного китайско-белорусского сотрудничества.