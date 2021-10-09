Новый резидент «Великого камня» будет выпускать грузовую спецтехнику
В «Великом камне» зарегистрирован новый резидент, которым стало ООО «Аксиом-Групп» (Беларусь). Такая информация размещена на сайте индустриального парка.
Компания создаст производственное предприятие для выпуска грузовой автомобильной специальной и специализированной техники сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения. Начать производить продукцию планируется в следующем году, сообщает «Минск-Новости».
Индустриальный парк «Великий камень» площадью 112,5 кв. км в 25 км от Минска имеет особый правовой режим для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. Здесь создана необходимая инфраструктура. Проект развивается в рамках межгосударственного китайско-белорусского сотрудничества.
09:50 09/10/2021
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