В Минфине разъяснили для кого будут применять повышенную ставку подоходного налога
В соответствии с проектом изменений в Налоговый кодекс для некоторых физических лиц будет предусмотрено увеличение ставки подоходного налога до 20 %, сообщили.
Такая ставка подоходного налога будет применяться в отношении зарплаты «в конвертах», которую физлица будут получать с 1 января 2022 г., а также доходов, исчисленных налоговым органом в соответствии с законодательством, исходя из сумм превышения расходов над доходами, на основании актов камеральных проверок, составленных с 1 января 2022 г, сообщили «Минск-Новости» в Министерстве финансов. Кроме того, увеличенный подоходный налог будет исчисляться при установлении контролирующим органом факта регистрации в Специальной компьютерной кассовой системе суммы дохода в виде выигрыша (возвращенных несыгравших ставок) на физическое лицо, которому фактически выплата (перевод, перечисление) выигрыша (возвращенных несыгравших ставок) не осуществлялась.
09:26 09/10/2021
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