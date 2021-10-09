



По оценке налоговиков, отсутствие возможности сбора доказательной базы о фактически понесенных на строительство коттеджей и жилых домов расходов привело к тому, пишет Office Life, что граждане заявляют в качестве сумм расходов только 10–20% рыночной стоимости недвижимости.





Отсутствие возможности со стороны налоговых органов настоять на большем размере понесенных расходов приводит к распространению такой практики по всей стране.





Проработав вопрос об определении размера стоимости строительства жилых домов и иных объектов недвижимости с Министерством архитектуры и строительства, а также исходя из опыта проведения проверок лиц, построивших объекты недвижимости без привлечения застройщика или подрядчика, МНС предлагает многовариантный механизм определения размера понесенных гражданами расходов на строительство недвижимости. Предусматривается в том числе возможность самостоятельного заявления о сумме понесенных расходов путем представления оценки стоимости построенной недвижимости в виде заключения от оценщика.





Также предлагается ограничить право индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится сопоставление доходов и расходов, уточнять декларации по деятельности после начала проверки.





Налоговые органы рассчитывают получить право корректировать налоговую базу при установлении искажения сведений о фактах получения дохода, заявленного в качестве источника, отсутствия реальности совершения сделок между гражданами (по аналогии с пунктом 4 статьи 33 Налогового кодекса, применяемой в отношении субъектов хозяйствования).