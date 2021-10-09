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Как пояснил OL источник, знакомый с проблемой, речь идет об интернет-площадках иностранных организаций — комиссионеров Apple Distribution International Ltd. (Ирландия) и Google Ireland Limited (Ирландия), которые реализуют белорусским физлицам программные продукты (услуги в электронной форме), пишет Смартпресс. Разработчиками этих продуктов являются не только иностранные организации, но также белорусские организации и индивидуальные предприниматели.









Иностранные интернет-платформы удерживают комиссию за реализацию программных продуктов, белорусским разработчикам придется платить НДС с этой комиссии», — пояснил источник.





Он уточнил, что по большому счету платить НДС в Беларуси придется всем иностранным интернет-платформам, которые ведут онлайн-торговлю с белорусскими покупателями.