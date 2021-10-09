



© ОАО "Здравушка-Милк"









Предприятию "Здравушка-Милк" из-за посреднической схемы поставок продукции нанесен ущерб в 2,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.





По данным правоохранителей, пишет Sputnik, "благодаря" посредникам – двум компаниям – приводила к удорожанию товаров в торговых сетях.





"Продукцию изготовитель отгружал первой компании, потом "молочка" поступала во вторую, а через третью реализовывалась, – рассказал заместитель начальника УБЭП УВД Минской области подполковник милиции Максим Шабанов.





Такое "сотрудничество" длилось с 2012 года и со временем на предприятии начала накапливаться просроченная задолженность. Магазины рассчитывались вовремя, но деньги не всегда в полном объеме поступали на завод.





Часть средств разными способами присваивали посредники. Например, задействовали сеть подконтрольных предпринимателей, через которых суммы обналичивались за формально указанные услуги. Также деньги выводили посредством выплаты дивидендов одному из учредителей при отсутствии прибыли.





В некоторых случаях средствами со счетов компаний оплачивали стройматериалы, предназначенные для личных целей.





Интересно, что фигуранты возмещали часть долга за счет взятых кредитов, которые возвращали продукцией предприятия.





Собрав доказательную базу, сотрудники УБЭП возбудили два уголовных дела: в отношении двух собственников посреднических компаний – по ч. 4 ст. 209 УК (за мошенничество, совершенное на сумму свыше 1000 базовых величин либо независимо от размера похищенного при совершении преступления организованной группой), а также в отношении одного из фигурантов по ч. 4 статьи 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).





В первом случае предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества, во втором – от пяти до 12 лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



















