В 2022 году для белорусов могут подорожать товары из AliExpress и Ozon
Поправками в Налоговый кодекс предусмотрено введение обязанности по уплате в белорусский бюджет налога на добавленную стоимость иностранными организациями и предпринимателями при электронной дистанционной продаже товаров, говорится в документе Минфина.
Новшество должно коснуться иностранных маркетплейсов типа AliExpress, Amazon и Ozon, пишет Смартпресс. Сейчас белорусские магазины уплачивают НДС, а иностранные - нет.
"Данная норма вступит в силу с 1 июля 2022 г., что позволит налоговым органам заранее информировать плательщиков о необходимости постановке их на учет в налоговых органах и о порядке исчисления и уплаты НДС в бюджет", - отметили в Минфине.
Также законопроектом предусматривается введение акцизов на жидкости для электронных систем курения и нетабачную никотиносодержащую продукцию, повышение отдельных ставок налогов - например, на 10% в игорном бизнесе. Акцизы на табачные изделия планируется повысить в среднем на 15%.
Напомним, официально законопроект об изменении Налогового кодекса был опубликован в конце сентября. На 180 страницах описано множество изменений, которые планируется ввести. Среди них отмена налоговых льгот для некоторых ИП, введение налога на все квартиры в собственности.
21:42 08/10/2021
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