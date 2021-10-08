



Новшество должно коснуться иностранных маркетплейсов типа AliExpress, Amazon и Ozon, пишет Смартпресс. Сейчас белорусские магазины уплачивают НДС, а иностранные - нет.





"Данная норма вступит в силу с 1 июля 2022 г., что позволит налоговым органам заранее информировать плательщиков о необходимости постановке их на учет в налоговых органах и о порядке исчисления и уплаты НДС в бюджет", - отметили в Минфине.





Также законопроектом предусматривается введение акцизов на жидкости для электронных систем курения и нетабачную никотиносодержащую продукцию, повышение отдельных ставок налогов - например, на 10% в игорном бизнесе. Акцизы на табачные изделия планируется повысить в среднем на 15%.





Напомним, официально законопроект об изменении Налогового кодекса был опубликован в конце сентября. На 180 страницах описано множество изменений, которые планируется ввести. Среди них отмена налоговых льгот для некоторых ИП, введение налога на все квартиры в собственности.



