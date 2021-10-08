



Литве удалось выполнить свою задачу и не допустить попадания в страну электроэнергии, произведенной на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце. Усилия Литвы уже обошлись Беларуси в 2 млрд долларов — и это еще не конец. Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, пишет БГ со ссылкой на портал lrt.lt.





Крейвис озвучил эту цифру в контексте обсуждения возможности запуска второго энергоблока БелАЭС. Он уверен, что инвестиции в этот проект пока заморожены, и Беларусь не сможет запустить энергоблок в ближайшее время.





«Мы думаем, что день, когда они смогут сделать это, довольно далеко. Вообще говоря, в нынешней ситуации, даже после того, как они построили и испытали второй блок, два блока просто не смогут работать одновременно, потому что белорусская энергосистема еще не подходит для этого. Опять же, посмотрим, что будет дальше. Мы однозначно видим, что усилия, которые мы приложили до этого времени, уже обошлись Беларуси дополнительно в 2 млрд долларов — и это еще не конец», — сказал литовский министр.





Кроме этого, Крейвис рассказал о ходе переговоров по ограничению поставок электроэнергии из Беларуси с соседями из Латвии и Эстонии. По его словам, обсуждение было очень сложным — только на определение методологии выделения энергии БелАЭС из общего потока ушло не меньше десяти встреч.





«Латвия предлагала компромиссное решение, которое заключалось в том, чтобы впустить половину той энергии, что производится на электростанции в Островце. Поскольку мы не согласились с этими цифрами, правительство решило, что мы утвердим нашу методику», — сказал Крейвис.





По его словам, по итогам переговоров возможность определения физической пропускной способности сети взяла на себя Литва. Размер потока электроэнергии, по словам Крейвиса, в настоящее время определяется шестью параметрами и рассчитывается ежедневно.





«Это практически гарантирует, что электричество из Островца до сих пор не поступает в Литву. Да, было много недовольства, как из Латвии, так и из Эстонии. Пришлось много работать с коллегами. Мы продолжаем предлагать Латвии и Эстонии переговоры по трехсторонней методологии, чтобы найти компромиссное решение», — объяснил министр.





Напомним, в понедельник 4 октября первый энергоблок БелАЭС включили в сеть впервые с 12 июля, когда блок был экстренно отключен от сети из-за срабатывания автоматической защиты генератора. В связи с остановкой в Минэнерго провели ревизию оборудования и технологических систем, организованных для установления причин срабатывания автоматической системы защиты генератора.





Минэнерго также сообщило, что на втором энергоблоке БелАЭС «завершился важнейших этап пусконаладочных работ — „горячая“ обкатка реакторной установки». Всего было проведено около 300 испытаний основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторной установки, в том числе самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, а также систем безопасности, управления и защиты реактора.





«Испытания подтвердили соответствие оборудования и технологических систем проектным характеристикам. В соответствии с программой предпусковых наладочных работ следующим этапом станет ревизия основного и вспомогательного оборудования реакторной установки», — сообщили в Минэнерго.











