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Белкоопсоюз возглавил Олег Мацкевич

У «Белкоопсоюза» — новый руководитель. Им стал Олег Мацкевич, который ранее был первым заместителем председателя Витебского облисполкома. В основном курировал экономику. Теперь, помимо прочего, в «Белкоопсоюзе» он будет руководить крупнейшей розничной сетью Беларуси.


Сейчас у сети примерно 5 тыс. магазинов, в том числе под брендом «Родны Кут». Это примерно в два раза больше, чем у группы «Евроторг». Однако сеть «Белкоопсоюза» в целом убыточна и работает, как правило, на селе, пишет Office Life. Технически она разделена между большим количеством региональных юрлиц. Некоторые магазины сданы в аренду. Например, в Оршанском районе их использует «Евроторг».

Ранее «Белкоопсоюзом» руководил Валерий Иванов, которого не так давно назначили главой Управления делами президента.
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