Белкоопсоюз возглавил Олег Мацкевич

У «Белкоопсоюза» — новый руководитель. Им стал Олег Мацкевич, который ранее был первым заместителем председателя Витебского облисполкома. В основном курировал экономику. Теперь, помимо прочего, в «Белкоопсоюзе» он будет руководить крупнейшей розничной сетью Беларуси.