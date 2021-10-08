— Всемирный банк обновил прогноз развития развивающихся стран Европы и Центральной Азии. По его оценке, их ВВП вырастет на 5,5%. Это на 1,6 процентных пунктов больше, чем Банк прогнозировал в июне 2021 года, — пишет Ярослав Романчук.





Для справки в 2020 году страны региона сократили ВВП на 2,1%. Темпы роста будут снижаться в последующие два года, до 3,4% в 2022 году и 3,1% в 2023-м. В странах Центральной Европы (Болгария, Хорватия, Венгрия, Польша и Румыния) ситуация выглядит ещё более оптимистично. В 2021 году они покажут рост ВВП на 5,6%, в 2020-м – 4,8%, в 2023-м – на 3,7%.





В блок стран «Восточная Европы» Всемирный банк включил Беларусь, Молдову и Украину. Этот регион в 2021 году вырастет на 3,1%, в 2022-м – на 1,6% и в 2023-м – на 3,3%.





Россия после падения ВВП в 2020 году на 3% покажет рост на 4,3% в 2021-м, 2,8% в 2022 году и на 1,8% в 2023-м. Самой быстро растущей страной региона в 2021 года является Турция. Её ВВП после ,9% роста в 2019 году, 1,8% роста в 2020 году взлетит на 8,5% ВВП в 2021-м, чтобы потом снизить скорость роста до 3% в 2022 году и 4,0% в 2023-м.





Беларусь в режиме «Совок/Госплан» уверенно скатывается к статусу самой бедной страны Европы. В 2022 году Всемирный банк прогнозирует её падание на 2,8% при росте стран региона на 3,1%. ОМОНОэкономика – это удушение конкуренции, разрушение института частной собственности, вседозволенность монополий и активный режим «приватизация прибыль – национализация убытков».





В 2022 году для Беларуси закончится неожиданная экспортная блажь, придёт время управления долгами и зияющими дырами в инвестициях. Беларусь на шкуре своих производителей и потребителей предупреждает об опасности увлечения большевизмом и социалистическим схематозом. Страна продолжает терять ценные человеческие ресурсы, цивилизационные ориентиры и перспективы сохранения своей независимости.