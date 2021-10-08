



Однако ожидание решения и конфликт по этому поводу между сенаторами-демократами и сенаторами-республиканцами подвергли стрессам финансовый рынок, пишет Оfficelife.media.





Ранее эксперты говорили о возможном дефолте США. Даже называли дату — 19 октября. Мотивировали это тем, что лимит госдолга уже довели до $28,4 трлн. Поддерживать госфинансы США в должном состоянии приходилось «экстренным бухгалтерским маневрам». Неизвестно, как сейчас американские власти будут жить в условиях увеличенного лимита долга. Однако они делают это не первый раз.