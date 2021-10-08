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В письме, которое в среду опубликовал Forbes, Сачкова пишет, что хочет узнать, в чем конкретно заключается государственная измена, в которой обвиняют предпринимателя.





"При всем уважении к ФСБ, все помнят, сколько достойнейших людей, цвет нации, были загублены как "враги народа". История повторяется? Никто же не узнает, в чем конкретно обвиняют Сачкова Илью Константиновича, справедливы ли эти обвинения или он просто кому-то очень мешал. То, что он мешал преступникам, хакерам, - это точно. Так кому же выгодно устранить Илью?" - спрашивает Сачкова.





Основателя Group-IB, пишет ВВС, занимающейся кибербезопасностью, арестовали по делу о госизмене





Она называет своего сына "искренним патриотом" и "глубоко верующим человеком", который "не мог предать Родину". По ее словам, ее сын мог бы жить в другой стране, но выбрал Россию.





"Рады и ликуют только хакеры! Арест и наказание Ильи нанесут огромный удар по нравственному и моральному климату в стране, не говоря уже об информационной безопасности", - считает мать основателя Group-IB.





"Очень прошу честно разобраться в деле Сачкова Ильи и освободить его. Речь идет даже не о судьбе отдельной личности, а о доверии к государству", - резюмирует Сачкова.





Ранее с просьбой дать разъяснения по делу Сачкова к следствию обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов.





"Учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT-индустрии России, следствию необходимо объясниться. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар, IT побежит из страны", - заявлял он.





"Под этот каток может попасть вообще любой". Чем важны дела о госизмене в России

Дело о госизмене

28 сентября Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Сачкова на два месяца по делу о госизмене. В офисах компании Group-IB прошли обыски.





Материалы дела Сачкова засекречены, как и в большинстве расследований о госизмене. По этой статье предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.





4 октября пресс-служба Лефортовского суда сообщила, что защита Сачкова обжаловала его арест. 21 октября Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу.





Титов и Сачков Фото: SERGEI BOBYLEV/TASS





Group-IB - одна из ведущих международных компаний в сфере компьютерной безопасности. Компания борется с кибератаками и онлайн-мошенничеством и расследует высокотехнологичные преступления.





На сайте Group-IB указано, что она сотрудничает с российскими спецслужбами и правоохранительными органами, Интерполом, Европолом и ОБСЕ. Офисы Group-IB расположены в Москве, Иннополисе, Сингапуре, Амстердаме и Дубае.





В компании не комментировали обстоятельства дела в отношении Сачкова, однако там "уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации", говорилось в заявлении Group-IB.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело против Сачкова, заявлял, что оно не имеет "никакого отношения к деловому и инвестиционному климату" в России.

Версии СМИ

Арест основателя Group-IB может быть связан с его желанием перенести работу компании за границу, утверждало агентство Блумберг, ссылаясь на свои источники.





Сачков сотрудничал с ФСБ и другими российскими спецслужбами, поскольку это является обязательным условием для компаний по кибербезопасности, а его планы по переносу деятельности компании за границу якобы вызвало подозрение у российских структур, рассказали собеседники Блумберга.





Еще в 2020 году Сачков говорил, что Group-IB планирует впервые заработать половину выручки за пределами стран бывшего СССР.





Газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники выдвигала версию о том, что арест основателя Group-IB якобы может быть "неким отголоском шпионского дела" бывшего начальника отдела центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и бывшего офицера МВД Руслана Стоянова, возглавлявшего отдел компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского".











