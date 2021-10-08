



Среди компаний оказались дочерние фирмы крупнейших белорусских государственных компаний «Беларуснефть», Белорусская нефтяная компания, «Нафтан», Белорусская калийная компания, Agrofertrans (зарегистрирована в Великобритании). Данные фирмы являются крупнейшими на постсоветском пространстве учредителями украинских компаний «БНК-Украина», «БЗК-Украина», «БНХ Украина», занимающимися торговлей энергоносителями и некоторыми видами белорусских удобрений, сообщает Blizko.by со ссылкой на «Ежедневник».

Кроме того, крупнейшими налогоплательщиками указанного Реестра являются украинские дистрибьюторы калийных удобрений с белорусским капиталом «Агрозквит» и грузовиков и автобусов Торговый дом «МАЗ-Украина».

В числе фирм-представительниц белорусского частного бизнеса, вошедших в топ крупнейших налогоплательщиков Украины в будущем году, «ЭПАМ Системз», «Асбис-Украина» и магазины беспошлинной торговли Украины «Дьюти Фри Трейдинг», БФ энд ГХ Тревел Ритейл Лтд.» Первая занимается флагманом украинской IT-отрасли. «Асбис-Украина» – дистрибьютер программных продуктов. Белорусский предприниматель Артур Гранц, имеющий на родине отношение к магазинам BDF и Ziko владеет контрольными долями капитала сети «Дьюти Фри Трейдинг» и «БФ энд ГХ Тревел Ритейл ЛТД».

В числе белорусских компаний, которые значительно сократили свое присутствие в экономике Украины в текущем году – дилеры жодинской техники «СТЛЦ БелАЗ Украина» и «Кривбасс-БелАз-сервис СП», а также «Конте Украина».

Фото: project.liga.net

Лариса Катина