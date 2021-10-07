Весной текущего года в рамках европейского исследования компания «Делойт» провела опрос среди финансовых директоров белорусских компаний, чтобы изучить тенденции развития бизнеса в стране, в том числе, и изучить влияние пандемии на бизнес. Результатами опроса компания поделилась с Thinktanks.by.





Около половины белорусских респондентов (47%) отметили, что их компании уже превысили докризисные показатели деятельности бизнеса, и, в целом, опрос показал, что доля пессимизма относительно перспектив дальнейшего развития бизнеса в Беларуси существенно уменьшилась — с 52% осенью 2020 года до 20% текущей весной, большинство респондентов (60%) не ожидают существенных изменений в условиях ведения бизнеса в ближайшее время. Это может говорить об адаптации к текущим реалиям и реализации обновленных стратегий развития бизнеса.





Основные изменения, о которых с уверенностью говорят представители бизнеса, затронут формат взаимодействия с клиентами и сотрудниками. Так, 60% опрошенных сообщили, что взаимодействие с заказчиками и потенциальными клиентами в основном перейдет в дистанционный формат. 27% респондентов полагают, что большинство сотрудников их компаний будут работать удаленно на постоянной основе. Вероятно, основываясь на стратегии частичного перевода персонала на дистанционную работу и переноса взаимодействия с заказчиками в интернет-пространство, чуть более трети респондентов (34%) сообщили о наличии планов по сокращению площадей, в том числе, арендуемых. Примечательно, что схожая тенденция наблюдается в России.





Развивать свой бизнес белорусские финансисты планируют, в первую очередь, с помощью стратегии увеличения денежных потоков, цифровизации и роста на текущих рынках. Стратегия сокращения операционных расходов, популярная в самом начале пандемии, потеряла актуальность как среди белорусских, так и среди российских представителей бизнеса.





«Результаты опроса отражают факт, что Беларусь, Россия, продолжают жить в так называемой «новой нормальности», которая была спровоцирована пандемией COVID-19. При этом, если в прошлые годы такая ситуация являлась стрессовой для большинства компаний, то на текущий момент она уже стала скорее привычной нормой. Цифровизация, тесная интеграция современных цифровых технологий в бизнес-процессы будут продолжать играть все более существенную роль в достижении стратегических целей компаний», - отмечает Сергей Костюченко, менеджер департамента по управлению рисками компании «Делойт» в Беларуси.





Опрос финансовых директоров различных компаний Беларуси, представляющих ключевые сектора экономики страны проводился весной 2021 года с целью комплексного изучения тенденций развития бизнеса в стране. Настоящее исследование является частью европейского исследования, которое позволило сделать сравнительный анализ результатов опроса респондентов из Беларуси, России и Европы.





«Делойт» объединяет свыше 330 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более чем в 150 странах мира.





«Делойт» представлен в странах СНГ 20 офисами, подразделение компании в Республике Беларусь работает 20 лет. «Делойт» — ведущая международная аудиторско-консультационная организация, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования и консультирования по вопросам права и налогообложения для крупных государственных и частных компаний, работающих в различных отраслях экономики, а также для государственных органов.



