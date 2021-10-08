+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко потребовал занять мировой пушной и меховой рынок

Александр Лукашенко во время общего собрания представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ заявил, что звероводческая отрасль республики должна занять место на мировом рынке пушнины и меха, освободившееся после уничтожения пушных зверей в ЕС во время пандемии.



"В прошлом году с учетом пандемии мировой пушной и меховой рынок оказался в очередном кризисе. Глава государства напомнил, как в Дании на фоне этого загубили 10 млн норок (из 17 млн особей в стране). Потом оказалось, что вышла ошибка", - пишет Interfax.by со ссылкой на пресс-службу президента в пятницу.

"Почему не заняли рынок? Золотое дно. Потом рынок уже разбалансировали в результате таких идиотских решений политиков. Поэтому согласно моему распоряжению под гарантии правительства вам были выделены кредитные ресурсы для оздоровления звероводческих хозяйств. По сути, просто для их сохранения в условиях полной остановки продаж продукции", - пояснил Лукашенко.

"В дальнейшем работа должна быть организована так, чтобы эта сфера больше не просила бюджетных денег, а приносила стабильный доход. К этому будет особое внимание и контроль. Думаю, новый руководитель понимает, что без жесткой технологической и производственной дисциплины ничего не получится", - подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что на долю звероферм Белкоопсоюза приходится более 90% от республиканского производства. Лукашенко отметил, что в последние годы сделано немало в этой сфере, вложены ресурсы и, несмотря на специфику рынка, есть определенный результат.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]