







"В прошлом году с учетом пандемии мировой пушной и меховой рынок оказался в очередном кризисе. Глава государства напомнил, как в Дании на фоне этого загубили 10 млн норок (из 17 млн особей в стране). Потом оказалось, что вышла ошибка", - пишет Interfax.by со ссылкой на пресс-службу президента в пятницу.





"Почему не заняли рынок? Золотое дно. Потом рынок уже разбалансировали в результате таких идиотских решений политиков. Поэтому согласно моему распоряжению под гарантии правительства вам были выделены кредитные ресурсы для оздоровления звероводческих хозяйств. По сути, просто для их сохранения в условиях полной остановки продаж продукции", - пояснил Лукашенко.





"В дальнейшем работа должна быть организована так, чтобы эта сфера больше не просила бюджетных денег, а приносила стабильный доход. К этому будет особое внимание и контроль. Думаю, новый руководитель понимает, что без жесткой технологической и производственной дисциплины ничего не получится", - подчеркнул Лукашенко.





Он напомнил, что на долю звероферм Белкоопсоюза приходится более 90% от республиканского производства. Лукашенко отметил, что в последние годы сделано немало в этой сфере, вложены ресурсы и, несмотря на специфику рынка, есть определенный результат.



