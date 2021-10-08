В нем есть список категорий граждан, которым не нужно будет платить налог. Это:





лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста (а также лица, имеющие право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста);





граждане, признанные недееспособными;проходящие альтернативную службу граждане





военнослужащие срочной военной службы





инвалиды I и II группы





несовершеннолетние дети





члены многодетных семей





участники ВОВ и иные лица, имеющие право на льготное налогооблажение в соответствии с Законом Республики Беларусь «О ветеранах».





Жители Беларуси, которые не относятся ни к одной из категорий в списке, не позднее 15 ноября 2022 года должны внести авансовый платеж.





Соответствующее извещение белорусы будут получать от налогового органа. Вторая часть налога на недвижимость должна быть внесена не позже 15 ноября 2023 года.