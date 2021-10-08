При этом, по словам издания, они пытались вывезти мебель и произведения искусства, но Лукашенко якобы конфисковал их недвижимость, в том числе квартиру, где они жили, и позволил забрать только личные вещи: одежду, обувь, косметику. Текст также приводит интернет-сайт газеты Republika.rs





"Тем временем Каричи, один за другим, начали покидать Беларусь, они хотели увезти и мебель, и предметы искусства... Однако это не допускается. Беларуские власти разрешили взять с собой только одежду".





А из-за наложенных санкций у братьев Каричей не хватает средств, чтобы рассчитаться со строителями Минск-Мира. Причем Каричи свернули бизнес не только в Беларуси, но также и в Казахстане.





Правда, газета ссылается лишь на «источник Srpski Telegraf, близкий к семье Каричей», что не выглядит очень уж убедительным.





Сами Каричи на звонки журналистов не ответили.











