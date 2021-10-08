Как сообщает его пресс-служба, в пятницу на собрании Белкоопсоюза Лукашенко констатировал, что "Белкоопсоюз" - основной должник по расчетам за потребительские товары в стране.





"При этом знаете, что меня удивляет при анализе ваших долгов? Вот цифры. Ваша задолженность перед сельчанами и прочими поставщиками товаров составляет почти полмиллиарда рублей. Из них просроченная - Br109 млн или 24% (четверть)", - сказал он.





При этом просрочка по налогам в бюджет составляет Br3 млн. Просроченная задолженность перед банками при общей сумме долга Br337 млн составляет всего Br2,5 млн (0,7%).





"Какой можно сделать вывод из этого финансового бардака? Очень простой. Больше всего ваши начальники и вы боитесь банкиров, которые, если вы с ними не расплатитесь, завтра не дадут кредит (или пугают, что не дадут). Поэтому вы и гоните всю свою прибыль в первую очередь на долги перед банками, да еще и гасите неслабые проценты.





При этом в грош не ставите ни бюджет (хотя во всех странах бюджет и налоги - святое!), ни своих поставщиков, которых к тому же наверняка посадили на невыгодные условия с огромными отсрочками оплаты. Но свои обязательства не выполняете", - отметил Лукашенко.





Он подчеркнул, что и банки могут войти в положение потребительской кооперации. "Банкиры должны сделать шаг в сторону сельчан, а не своей прибыли. Хотя бы пропорцию 50 на 50 посмотрите. Нет же, свое вырвали и наплевать на бюджет и все остальное. С таким подходом пора заканчивать", - сказал Лукашенко.





Новому руководителю Белкоопсоюза Олегу Мацкевичу Лукашенко поручил в течение нескольких месяцев разобраться и навести порядок в финансовых потоках. "Не будут банкиры и прочие идти навстречу, зовите председателя Комитета госконтроля. Жду с докладом по итогам года", - добавил он.