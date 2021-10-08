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Никому не нужен: бывший самолет Лукашенко продать не удалось - пришлось отдать в музей

Самолет Ту-154М, который ранее использовали для перевозки Александра Лукашенко и других высокопоставленных белорусских чиновников, так и не был продан.

 Теперь его можно будет увидеть в авиамузее под Минском, сообщает телеграм-канал «ОтВинта | Авиация Беларуси».



Как сообщалось, этот борт в 2018 году пытались продать с аукциона. Стартовая цена составляла около $2 млн. Регистрационный номер машины — EW-85 815. 

Открытые источники гласят, что первый полет состоялся в 1995 году. На хранении он с 2017 года. Изготовлен борт на заводе «Авиакор» в Самаре.

Судя по салону, где есть не только ряды кресел, но и отдельные каюты со спальными местами, самолет делали по спецзаказу. 

В конце сентября его перевезли на новое место базирования Минского аэроклуба (аэродром Липки) в разобранном виде. Сейчас идет сборка лайнера.
Источник: officelife
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