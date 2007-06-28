Леонид Фридкин в колонке для Office Life. Изменения порядка налогообложения индивидуальных предпринимателей и ряда особых налоговых режимов, заложенные в проекте поправок в Налоговый кодекс, повлияют не только на тех, кого напрямую касаются эти новшества. Будут затронуты многие компании и граждане. При этом ожидаемые выгоды бюджета могут оказаться меньше, а их цена для экономики страны — гораздо выше, чем кажется на первый взгляд, пишет экспертв колонке для Office Life.





В следующем году ипэшники лишатся права применять упрощенную систему налогообложения, что повлечет рост их налоговой нагрузки в 2,5–3 раза. Еще через год ремесленники, владельцы агроусадеб, самозанятые и часть ИП должны стать плательщиками налога на профессиональный доход по ставкам 10 и 20%, который заменит несколько особых режимов, или платить подоходный налог на общих основаниях по ставке 16%.





Предлагаемые изменения разработчики объясняют избытком различных организационно-правовых форм индивидуальной предпринимательской деятельности и режимов налогообложения.





«В результате такого многообразия сегодня отмечается излишняя конкуренция между самими субъектами, а также использование ИП в схемах по налоговой оптимизации, — заявил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. — Помимо неравной конкурентной среды, это соответствующим образом отражается и на доходах бюджета».





ЧТО НЕ ТАК С ОСОБЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ В БЕЛАРУСИ?





Действительно, такая проблема имеется. Но, помимо «упрощенки», ИП и самозанятых с их единым налогом, в настоящее время в белорусском НК насчитывается еще 6 особых режимов налогообложения. После принятия поправок останется 6.





Но есть еще фактически столь же особые режимы налогообложения ПВТ, индустриального парка «Великий камень», Оршанского района, бизнеса в малых городах и сельской местности. Имеются также многочисленные «точечные» льготы налогового и неналогового характера.





Все это многообразие регламентируется указами и декретами, а потому существует вне Налогового кодекса. Что не мешает бенефициарам таких режимов и льгот создавать неравную конкуренцию, а иногда даже становиться монополистами. Поскольку эти преференции остаются, а может, и новые появятся, налоговая нагрузка по-прежнему будет распределяться неравномерно.





Стало быть, найдутся желающие воспользоваться таким стечением обстоятельств, как бы ни боролись контролеры с минимизацией налогов.





До сих пор действующая система налогообложения была довольно благоприятна для мелких предпринимателей. Она позволяет им платить относительно низкие налоги с оборота и, что особенно важно, меньшие взносы в ФСЗН, чем наемные работники.





Именно это стимулировало рост численности ИП. Если в 2007 году их было 212,6 тыс., то на конец 2010-го — 231,8 тыс., а на начало текущего года — почти 270 тыс. При этом, как отметил Д.Кийко, доля ИП в доходах бюджета «не увеличивается и традиционно не превышает примерно 2,5%».





Добавлю, что почти неизменным остается и вклад ипэшников в ВВП, но при этом их доходы тоже не слишком выросли. Кстати, иные госпредприятия и даже целые отрасли по сей день вместо пополнения казны тянут из нее деньги в виде возврата НДС — не считая многомиллиардных кредитов, субсидий и списания долгов.





На их фоне предполагаемая «недостача» налогов от ИП минимальна.





Собственно говоря, конкуренцию налоговых режимов создали сами же законодатели, пытаясь расшевелить деловую активность и сподвигнуть население самостоятельно сводить концы с концами. Этими возможностями и воспользовались ипэшники, а затем и другие граждане.





Так, на начало 2018 года насчитывалось менее 23 тыс. физлиц, уплачивающих налог по заявительному принципу, год спустя — 38,3 тыс., на 1 января текущего года — 46 тыс., а на 1 июля текущего года — 47,5 тыс. Значительную часть среди них занимают самозанятые граждане, статус которых определен указом от 19.09.2017 № 337 «О регулировании деятельности физических лиц».





В настоящее время самозанятые могут выполнять некоторые работы и услуги по заказам организаций. Правда, список разрешенных при этом видов деятельности очень ограничен, а в придачу заказчик обязан удержать подоходный налог в общеустановленном порядке (часть 4 статьи 1 ГК).





ЧТО ПОЛУЧИТ БЮДЖЕТ И ЧТО ПОТЕРЯЕТ БИЗНЕС





Планируемые перемены не повлекут автоматическую смену налоговых режимов у всех перечисленных субъектов. Кто-то из них попытается перейти в сохранившиеся особые режимы или станет наемным работником, кто-то уйдет в тень или попытается искать счастья за границей.





Так что «потенциальный эффект» новшеств может не дотянуть до 100-200 млн рублей в год, как надеются в Минфине. Кстати, эта сумма составит всего 0,2–0,4% налоговых доходов консолидированного бюджета и ФСЗН.





Зато для граждан объем налоговых изъятий существенно увеличится. Прежде всего, вырастет налоговая нагрузка на доходы высокооплачиваемых профессионалов. Попытки пополнить бюджет путем повышения налогов для лиц с высоким доходом чаще всего оборачиваются дополнительными издержками.





Уменьшаются стимулы к работе, сбережению и инвестированию, сокращаются возможности трудоустройства. Социальные и экономические последствия такой налоговой политики бывают весьма болезненными. Но еще больше потеряют бизнесмены, не имеющие доступа к преференциальным условиям работы.





Для них статус ИП до сих пор является довольно выгодным способом вывода капитала в личное пользование. Именно в этом заключается экономический смысл процесса, в обиходе именуемого «обналичкой» — той самой, которую стремятся пресекать контролеры.





У статуса ИП есть одно важное преимущество — возможность платить налоги только один раз, тогда как участники юрлица по сути платят их дважды: первый раз — с выручки и прибыли, а второй раз — при выводе дивидендов. В итоге совокупная ставка на вывод капитала составляет в Беларуси 27,84%.





Справедливости ради отмечу, что в большинстве стран ОЭСР такая ставка еще выше. Но это компенсируется дешевизной кредитования и доходами от роста стоимости капитала. К тому же в ряде стран эта проблема решается с помощью специальных конструкций.





В Эстонии, Латвии и Грузии — это налог на выведенный доход, в США и некоторых других — S-компании и иные формы «сквозного» бизнеса. Поскольку у нас ничего подобного нет и не предвидится, вытеснение в самозанятые или юрлица будет восприниматься большинством ИП, мягко говоря, без энтузиазма.





Поэтому провалилась когда-то попытка «затолкать» ИП в формат частного унитарного предприятия указом от 28.06.2007 № 302. Помнится, довести дело до конца так и не удалось. Сначала сроки перехода пришлось переносить и корректировать, а потом дело вообще заглохло.





Сейчас все будет иначе: изменения налогового законодательства вынудят ИП сменить формат работы или уйти с рынка совсем. Однако повышение налогов для ИП затронет и немало компаний, причем не только малых и частных, которые пользуются их услугами. Так что вместо дополнительных доходов казна может недосчитаться поступлений, а страна — инвестиций и рабочих мест.





Если даже дополнительные налоги будут, то на каждый рубль придется 1,5–2 рубля потерь экономики.





В придачу многие компании начнут искать новые способы минимизировать налоги вместо схем, в которых участвовали ИП. К примеру, в России, где число самозанятых перевалило за 3 млн, налоговики уже столкнулись с такой проблемой. ФНС РФ уже намерена сориентировать проверки на выявление схем уклонения от налогообложения через привлечение самозанятых.





В письме российского налогового ведомства от 16.09. № АБ-4-20/13183 даже описаны признаки таких схем, особенно популярные в «человекоемких» отраслях.





Так что, вполне возможно, в недалеком будущем белорусским налоговикам придется гармонизировать с российскими коллегами направления контрольных мероприятий на новых проблемах, которые белорусские законодатели сами же могут создать.