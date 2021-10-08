Валютная корзина сегодня подешевела на 0,33%. Её стоимость опустилась до значения, ниже которого она не снижалась уже 347 дней (почти год).





С начала октября белорусский рубль подорожал к корзине валют на 1,15%, а с начала года на 3,84%.





Курс доллара упал уже пятый раз подряд до 2,4775 BYN/USD. За сегодня доллар потерял 0,0122 BYN и оказался на минимуме за 415 дней. За пять дней снижения доллар потерял 0,0375 BYN.





Курс евро рухнул сразу на 0,0204 BYN до 2,8603 BYN/EUR — минимума за 430 дней. Евро за последние четыре дня обвалился на 0,0585 BYN.





Курс российского рубля снизился всего на 0,0038 BYN до 3,4412 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей подешевела до минимума за 11 дней.





Итоги недели 4 - 8 октября 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль уверенно подорожал сразу ко всем валютам. Особенно досталось доллару и евро:





курс доллара −0,0375 BYN (−1,49%);

курс евро −0,0539 BYN (−1,85%);

курс российского рубля −0,0120 BYN (−0,35%);

корзина валют −0,99%.





Московская биржа

Укрепление российского рубля продолжилось на торгах в пятницу. Средневзвешенный курс доллара к 11:30 упал ещё на 30 копеек до 71,9882 RUB/USD — это минимальный уровень почти за четыре месяца.





Средневзвешенный курс евро упал на 48 копеек до 83,13 RUB/EUR — минимума более чем за 14 месяцев с 26 июля 2020 года.







