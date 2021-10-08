Однако и по сей день эти государства относятся к самым бедным в мире. В причинах этого явления разбирался преподаватель экономического факультета МГУ (Ф) Даниил Ситкевич





Кажущийся вечным вопрос катастрофического отставания экономик одних стран по сравнению с другими мучает ученых с самого зарождения экономики как науки. Связано это, впрочем, не только с праздным любопытством, но и с практической необходимостью: многие страны стараются разработать экономические программы для развития своих наиболее депрессивных регионов, а межправительственные организации — продумать меры помощи развивающимся странам.





Наиболее распространенной (особенно на уровне отдельных регионов) является политика форсированной модернизации, в ходе которой бедные страны и регионы получают огромные внешние инвестиции.





Однако во многих случаях подобная помощь не дает ожидаемого эффекта: так, многомиллиардные трансферты республикам Северного Кавказа не запустили в регионе экономический рост, а выделенный африканским странам за вторую половину XX века триллион с лишним долларов не помог Черному континенту догнать хотя бы Латинскую Америку.





Читатель, который следит за коррупционными скандалами, может подумать, что все дело в растрате чиновниками полученной помощи в своих интересах. Во многих случаях это так, однако многолетний опыт инвестиционных программ в разных странах и регионах мира показывает, что:





коррупционные риски практически неустранимы;





даже если их минимизировать и все инвестиции отправить по назначению, вероятность провала программы все равно остается высокой.





Корень этой проблемы лежит в самой концепции оказания помощи, которую объясняет так называемая «теория модернизации». Ее основная идея заключается в разделении всего мира на две когорты — развитые и развивающиеся страны. В развитых странах уже сложились промышленные предприятия и городская среда, рациональное и готовое к инновациям общество.





В развивающихся странах, в свою очередь, более распространены традиционные нормы, от которых местные жители отказаться не способны и которые сдерживают экономический рост. Более того, традиционные общества сами выбраться из этой трясины не могут, поэтому на помощь должны прийти развитые страны, которые построят им заводы и приведут их к прогрессу.





Однако длительные попытки залить бедные страны инвестициями так и не дали значимого результата. Более того, последующие попытки национальных правительств проводить подобную политику на уровне регионов (например, на все том же Северном Кавказе в последнее десятилетия) также оказались бесплодны. Этому есть несколько причин.





Во-первых, выяснилось, что те инвестиционные проекты, которые получают помощь, не способны сами по себе запустить рост. Так, инвестируя в создание металлургии на юге Италии, правительство страны надеялось, что это запустит экономический рост в этом слаборазвитом регионе.





Однако в результате оказалось, что построенным на юге новым заводам проще продавать свою продукцию на более преуспевающий север, так как условия для ведения бизнеса в южных провинциях от появления нескольких государственных заводов не изменились.





Во-вторых, часто помощь идет не туда, где она нужна больше всего.





Представителей международной бюрократии часто изображают как злобных и коварных слуг мирового капитализма, которые хотят выкачать из условной Нигерии последние соки, но на деле работа этих чиновников оказывается бесполезной из-за их некомпетентности и безразличия к чему-либо, кроме сданных отчетов об успешных инвестиционных проектах — а они легче реализуются там, где уже есть условия для роста.





Впрочем, инвестиции могут идти не туда и из-за действий бизнесменов: так, в рамках поддержки инвестпроектов на Северном Кавказе российское правительство выделило деньги на создание в регионе предприятия по выращиванию сои, но получатели помощи, по данным Счетной палаты, большую часть средств вложили не в сельское хозяйство, а в покупку валюты (что, впрочем, оказалось более выгодной в 2013 году инвестицией).





В-третьих, пытаясь создать нечто новое, международные организации и правительства часто ломали что-то старое и работающее: строительство новых заводов ухудшало экологию, что лишило возможности местных жителей заниматься сельским хозяйством; на все том же Северном Кавказе, где новые предприятия часто строят на месте пастбищ, между фермерами и строителями периодически возникают конфликты. Более того, потерявшие работу фермеры узнают, что им как рабочей силе на заводе тоже не рады — в результате оказывается, что они потеряли старый источник дохода, не получив нового.





Итак, давать деньги на строительство заводов, надеясь тем самым модернизировать общество, — идея плохая (и не только по экономическим причинам — нотки расизма в разделении наций на умные-с и глупые-с есть), но что тогда делать?





Много времени и денег было потрачено на поиск ответа. Казалось, достаточно лишь создать качественное высшее образование — но после окончания хорошего университета выпускники уезжают туда, где им лучше заплатят.





Казалось, что стоит простить бедным странами их долги, чтобы они могли начать с чистого листа — но оказалось, что чистый лист сразу же заполняется новыми займами.





Казалось, что стоит с помощью протекционистских мер защитить отечественного производителя — но выяснилось, что импортозамещение приводит к появлению низкокачественных и дорогостоящих аналогов иностранных товаров.





Казалось, что достаточно установить для стран правила, нарушение которых приводит к сворачиванию помощи — но у МВФ и ВБ не хватило сил лишать бедных помощи из-за нарушений, которые совершают диктаторы.





Однако сейчас экономисты, наученные горьким опытом, худо-бедно понимают, что решение проблемы бедности в развивающихся странах возможно, если создать подходящие условия для существующих и потенциальных предпринимателей.





Насчет того, что именно нужно делать, есть две школы мысли. Первая связана с тем, что качество институтов и государственного управления имеет значение:





чем проще бизнесу вести свои дела, чем более защищенным является право собственности, тем больше будет инвестиций в экономику.





То, что качество судебной системы и удобство ведения бизнеса положительно связаны с экономическим развитием, является неоспоримым фактом.





Однако заставить диктатора и окружающую его элиту отказаться от коррупционной ренты — дело крайне непростое.





Другая школа мысли основана на том, что оптимальные условия для бизнеса — это не только справедливый суд и правовое государство, но и специальная экономическая политика, которая должна не находить «национальных чемпионов» (несколько компаний, которые получают большую часть поддержки), а упрощать жизнь широкому кругу компаний.





Конкретное содержание подобных программ может варьироваться в зависимости от того, чего более всего не хватает местному бизнесу: от субсидий на создание общей для целой группы компаний инфраструктуры до инвестиций в образовательную систему; от финансирования НИОКР до поддержки экспорта.





И хотя такого рода программы не лишены рисков, связанных с коррупцией и неэффективным использованием средств, в целом мировое сообщество научилось проектировать меры помощи так, чтобы выделенные деньги давали результат — например, с помощью естественных экспериментов, когда проводится предварительная проверка эффективности программы.





Хотя история помощи бедным странам может показаться рассказом о том, как экономисты терпят провал за провалом, на самом деле некоторые поводы для оптимизма есть.





В мире (как минимум на начало пандемии) никогда раньше не было такой низкой доли людей, которая живет в абсолютной бедности — и тот прогресс, который был достигнут в сфере грамотности и продолжительности жизни, не был бы возможен в такой короткий срок без помощи мирового сообщества.





И хотя изначальные цели вывести развивающиеся страны на уровень развитых достигнуты не были и в ближайшие годы не будут, есть все основания верить в то, что полученные за последние десятилетия знания позволят в будущем окончательно победить нищету.