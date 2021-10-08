



«Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 октября 2021 года, по предварительным данным, составили 8 459,9 млн. долларов США (в эквиваленте). За сентябрь 2021 года золотовалютные резервы снизились на 36,8 млн. долларов США.





Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 240 млн. долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"»





Это – пресс-релиз Национального банка Беларуси о состоянии золотовалютных резервов, пишет Инфобанк.





Итак, после получения в августе СДР от МВФ на сумму почти на $1 млрд, что увеличило ЗВР Беларуси сразу на 14,2% за тот месяц, в сентябре ЗВР немного сократились – на 0,43%.





Сокращение ЗВР в долларовом исчислении, составившее за сентябрь $37 млн, произошло при погашении в этом месяце обязательств в иностранной валюте на $240 млн.





То есть, если бы не выплаты по внешним долгам, ЗВР в сентябре заметно приросли бы.





Сентябрьское сокращение ЗВР – пятое по счёту в 2021-м, но самое незначительное из всех. А месячных приростов в этом году четыре, при этом три из них – на существенную сумму. Что позволило нарастить ЗВР относительно начала 2021 года на $991 млн (на 13,3%).





Но относительно докризисного конца 2019-го, когда ЗВР выросли до рекордного значения, сегодняшний объём меньше на $934 млн (на 9,9%), и это при полученных $1 млрд от МВФ.





Составляющие ЗВР Беларуси на 1 октября 2021 года:





монетарное золото – на сумму $2,961 млрд (35,0%)

активы в резервных валютах – на $3,991 млрд (47,2%)

СДР МВФ и резервная позиция в МВФ – на $1,453 млрд (17,2%)

прочие активы – на $54 млн (0,64%).





Посмотрим, по каким статьям составляющих произошло сокращение ЗВР в сентябре.





Наибольшее сокращение выявилось по статье «монетарное золото» – через стоимостную переоценку: золото за сентябрь подешевело.





Долларовый эквивалент золотого запаса снизился за сентябрь на $25 млн. А удельный вес монетарного золота в ЗВР Беларуси снизился на 0,2 п.п. – до 35%.

По остальным составляющим ЗВР объёмные изменения за сентябрь – незначительные.





Резервной валюты (долларов, евро, фунтов стерлингов…) в ЗВР стало меньше на $11 млн, а «прочих активов» – больше на $4,4 млн.





Таким образом, сентябрь «отработан» нормально: ЗВР сократились на небольшую сумму, и то, главным образом – через стоимостную переоценку золотого запаса. И всё это – при заметном объёме выплаченного в сентябре внешнего долга.

Но насколько сегодняшний объём ЗВР Беларуси достаточен?

Чтобы определить, насколько достаточны для страны ЗВР, чаще применяется показатель отношения их объёма к среднемесячному объёму текущего или предстоящего импорта. И достаточными считаются ЗВР, если их сумма – больше 3-месячного импорта.

Сегодняшний среднемесячный объём импорта товаров и услуг в Беларусь – ок. $3,8 млрд. Значит, ЗВР на сегодня – это 2,2 месяцев импорта, то есть существенно ниже нормы.

Хотя чуть более года назад – в середине 2020-го – достаточность ЗВР Беларуси была самой высокой (3,3 месяцев импорта товаров и услуг). Но только благодаря сокращению импорта из-за сильнейшего падения тогда цен на нефть (и не только) в мировой ковид-кризис.

С последующим посткризисным ценовым восстановлением общий импорт в $-денежном выражении начал увеличиваться, а достаточность ЗВР – снижаться.





Для сравнения, ЗВР Украины сейчас – это почти 4 месяца импорта товаров и услуг. То есть, достаточность ЗВР в Беларуси заметно меньше, чем в Украине. И почти всегда было так.





А если применить ещё более жёсткий критерий достаточности – когда ЗВР должны быть не только меньше 3-х месяцев общего импорта, но ещё покрывать государственные платежи по валютным долгам в течение года, то получится, что ЗВР Беларуси – явно недостаточны.



