Трофиму Еременко. Напомним, что в сентябре биткоин снижался до отметки $42 тыс. Средневзвешенный курс первой криптовалюты на 6 октября (15:50) составил $54095,3. Что будет c биткоином дальше, нацелен ли он на обновление максимума? С этим вопросом myfin.by обратился к криптовалютному эксперту, креатору





– На фоне ряда положительных новостей из SEC, а также недавнего сообщения от семейного офиса Сороса об инвестировании в биткоин, произошел внезапный рост рынка криптовалют, – отмечает белорусский эксперт Трофим Еременко. – Это в очередной раз подтвердило высокую волотильность рынка и его зависимость от информационного фона и действий крупных инвесторов.





Мы прогнозируем дальнейшей поступательный рост биткоина и первой десятки альткоинов, который будет периодически прерываться фиксацией прибыли. Касательно биткоина, этот рост будет составлять 15-25%, а последующий откат на 10-15%.





Новые коины будут падать и расти пропорционально биткоину. А авторитетные игроки рынка будут повторять направление движение основной криптовалюты, но в другом объеме процентных пунктов.





С постепенным ростом биткоин должен достигнуть стоимости 65-75 тысяч долларов США к концу ноября, в случае отсутствия появления негативного государственного регулирования сферы на крупных рынках.