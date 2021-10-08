+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мнение: биткоин должен подняться до $75 тысяч

Биткоин на этой неделе поднялся до 50 тыс. долларов, затем преодолел этот рубеж и пошел в рост дальше.

Напомним, что в сентябре биткоин снижался до отметки $42 тыс. Средневзвешенный курс первой криптовалюты на 6 октября (15:50) составил $54095,3. Что будет c биткоином дальше, нацелен ли он на обновление максимума? С этим вопросом myfin.by обратился к криптовалютному эксперту, креатору Трофиму Еременко.

– На фоне ряда положительных новостей из SEC, а также недавнего сообщения от семейного офиса Сороса об инвестировании в биткоин, произошел внезапный рост рынка криптовалют, – отмечает белорусский эксперт Трофим Еременко. – Это в очередной раз подтвердило высокую волотильность рынка и его зависимость от информационного фона и действий крупных инвесторов.

Мы прогнозируем дальнейшей поступательный рост биткоина и первой десятки альткоинов, который будет периодически прерываться фиксацией прибыли. Касательно биткоина, этот рост будет составлять 15-25%, а последующий откат на 10-15%.

Новые коины будут падать и расти пропорционально биткоину. А авторитетные игроки рынка будут повторять направление движение основной криптовалюты, но в другом объеме процентных пунктов.

С постепенным ростом биткоин должен достигнуть стоимости 65-75 тысяч долларов США к концу ноября, в случае отсутствия появления негативного государственного регулирования сферы на крупных рынках.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]