Корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в пресс-службе НКФО, зачем это нужно, какую информацию о клиентах и в каком порядке можно будет получить.





— Зачем нужно обновлять (актуализировать) данные о клиентах и их представителях?





— В соответствии с законодательством Республики Беларусь по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны проводить идентификацию (анкетирование) своих клиентов (при первичном обслуживании).





Также с определенной законодательством периодичностью проводить обновление (актуализацию) данных, полученных при первичной идентификации (переанкетирование).





К лицам, осуществляющим финансовые операции, относятся, например, банки, страховые и лизинговые компании, операторы почтовой связи, организаторы азартных игр и т. п.





Перечень лиц, осуществляющих финансовые операции, и, соответственно, обязанных проводить идентификацию и обновление (актуализацию) данных, строго определен законодательством.





— Какую конкретно информацию о клиентах могут получить банки и иные организации от НКФО ЕРИП?





— Перечень информации, подлежащей сбору при идентификации и при обновлении (актуализации) данных также строго определен законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Каждый, кто пользовался банковскими продуктами, заполнял такую анкету-опросник в банке: ФИО, дата рождения, гражданство, паспортные данные, данные о месте проживания и т. п.





К слову сказать, до появления сервиса обновления (актуализации) данных с использованием Межбанковской системы идентификации (МСИ) банки и иные лица, осуществляющие финансовые операции, также проводили вышеуказанные процедуры: направляли письма клиентам для посещения банка в целях обновления анкетных данных, просили заполнить новую информации в СДБО и т. д.





В МСИ (Межбанковской системе идентификации. — Прим. авт.) в соответствии с требованиями законодательства реализована такая же возможность первичной идентификации, а также новая возможность обновления (актуализации) данных для конкретного банка или иного участника финансового рынка при условии, что клиент сам выразит такое желание и даст на это соответствующее согласие.





Фактически, МСИ предлагает оцифровать данный процесс, который раньше проводился банками в ручном режиме. С точки зрения клиента — это позволит свести к минимуму необходимость посещения офисов банков и заполнения соответствующих форм.





— Давали ли физические лица согласие на сбор и обработку своих данных? В каком порядке осуществляется такая процедура?





— Как уже упоминалось выше, предоставление данных из МСИ конкретному банку, страховой компании или иному лицу, осуществляющему финансовые операции, осуществляется только на основании согласия клиента.





Ни один банк не может обратиться к МСИ без согласия клиента и получить данные, которые там хранятся, в соответствии с требованиями законодательства.





Порядок получения согласия клиентов определен Инструкцией Национального банка «О порядке функционирования МСИ» и нормативными актами НКФО ЕРИП, размещенными на официальном сайте raschet.by.



