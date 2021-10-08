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В Беларуси могут расширить перечень видов деятельности для самозанятых

В Беларуси предлагают расширить перечень видов деятельности для самозанятых, это предусмотрено проектом изменений, вносимых в Налоговый кодекс, сообщили в министерстве финансов в четверг.

"По состоянию на 1 января 2021 года количество индивидуальных предпринимателей составило 269 501 человек, из них около 84% работают без привлечения наемных лиц, то есть, по своей сути, они являются самозанятыми. Вместе с тем им требуется вести учет, предусмотренный для ИП, самостоятельно производить исчисление налогов, взносов в ФСЗН, представлять налоговые декларации, принимать наличные денежные средства с использованием кассового оборудования. Согласно выработанной концепции предлагается расширить круг самозанятых и значительно упростить администрирование их деятельности, что позволит работающим сейчас в статусе ИП перейти в другую категорию", - сообщает госагентство БелТАсо ссылкой на Минфин.

Для самозанятых граждан с 2022 года предусмотрено расширение перечня видов деятельности с сохранением возможности уплаты единого налога для ИП и иных физических лиц. 

В перечень видов деятельности дополнительно включены:

- ландшафтное проектирование;

- курьерская деятельность (по доставке товаров, посылок, пакетов);

-чистка салонов транспортных средств;

- содержание могил и уход за ними;

- аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее).

С 2023 года для самозанятых предусмотрено установление налога на профессиональный доход (НПД) в процентах от получаемых доходов. Уплата НПД будет выполняться посредством приложения "Налог на профессиональный доход" - программного обеспечения министерства по налогам и сборам, применяемого с использованием смартфона или компьютера (включая планшетный), подключенного к интернету. Это заменит уплату подоходного налога с физических лиц, а также обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, поскольку ставка НПД будет включать в себя отчисления на социальное страхование.

Ставки НПД предлагается установить в следующих размерах. При работе с физлицами, а также юрлицами-нерезидентами ставка составит 10% от выручки. При работе с организациями-резидентами ставка в размере 10% будет применяться при сумме выручки до Br60 тыс., в случае превышения этого значения ставка будет составлять 20%. Уплата НПД в бюджет будет ежемесячной, не позднее 22 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Представление налоговых деклараций по НПД не предусматривается, пишет Интерфакс-Запад.

"Одновременно предлагается сохранить действие сбора за осуществление ремесленной деятельности. С 2022 года предлагается ставку сбора, определяемую сейчас исходя из базовой величины, установить в белорусских рублях и проиндексировать на прогнозный индекс роста потребительских цен на 2022 год. А с 2023 года предоставить ремесленнику право выбора режима налогообложения - ремесленный сбор или НПД", - пояснили в Минфине.
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