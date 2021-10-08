У организаций картина другая, как резиденты, так и не резиденты больше продали валюты, чем ее купили.





Об этом в четверг сообщили в Национальном банке Беларуси. Согласно новому статотчету регулятора, за январь - сентябрь белорусы купили наличной и безналичной валюты на 7 миллиардов и 952 миллиона долларов.





При этом граждане валюту продавали, за 9 месяцев с начала текущего года было продано валюты на сумму 7 млрд и 819 миллионов.

Соответственно, чистая покупка валюты белорусами составила 133 млн долларов.





фото: belnovosti.by





Субъекты хозяйствования (резиденты) Республики Беларусь за отчетный период приобрели валюты на 19 миллиардов 208 миллионов, за это время предприятия продали валюты на 19,766 миллиона.





Чистая продажа иностранной валюты составила 558 миллионов.





Что касается нерезидентов Беларуси, они купили валюты на 315,1 млн долларов, за этот же период продали 718,9 млн – чистая продажа 403,8 миллиона.



