Рост цен в белорусских магазинах в МАРТ связывают со сложной эпидемиологической обстановкой, из-за которой понесли урон все сферы экономики.





– Из-за пандемии подорожала логистика, ухудшилось товародвижение и защитные санитарные меры. Такая ситуация не могла не отразиться на динамике цен. К примеру, в мире прирост цен на продовольственные товары за последний год составил 30,8%. В Беларуси подорожание больше всего заметно на товарах, которые у нас в стране не производят или производят в недостаточном количестве, – отметил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.





Представитель МАРТ также напомнил, что в нашей стране с целью недопущения спекулятивного роста цен, введено временное ценовое регулирование на основные социально значимые товары. При этом, если у производителя возникает необходимость увеличить цену, скажем, из-за роста затрат, он может это сделать, предварительно обратившись в специализированную комиссию по ценообразованию при правительстве. Так, к примеру, недавно было согласовано повышение цен на мясо и молоко.





Почему так сильно подорожала курица, и другие социально значимые товары?

Как объяснил Иван Вежновец, основная причина роста цен в Беларуси – это подорожание импортируемого сырья и материалов. Цены на мясо кур, не являются исключением.





– На белорусский рынок дополнительное давление оказывает динамика цен нашего основного торгового партнера – Российс ой Федерации. К примеру, в нашей стране в течении этого года куры подорожали на 9,1%, а в России – на 16%. Чтобы сохранить объемы продаж на фоне подорожания, многие производители меняли ассортимент мяса и мясопродуктов в рамках товарных групп. При этом товары с полок магазина, за малым исключением, не пропадали, – отметил первый замминистра белорусского ведомства.





Иван Вежновец также не исключил, что в ближайшее время цены на курицу могут вырасти еще больше.





Что касается стоимости других социально значимых товаров, то по оценкам МАРТ, за 8 месяцев этого года в целом они выросли на 3,4%. При этом в ведомстве пообещали сдерживать рост цен по максимуму.





– Основная причина применения ценового регулирования в Беларуси – это сглаживание негативных последствий пандемии на внутренний потребительский рынок. Решения в отношении ценового регулирования будут приниматься исходя из складывающейся динамики на внутреннем и мировом рынках продовольствия. Цены на «социальные» продукты будут сдерживаться как минимум до конца этого года. В списке 30 позиций: мясо, колбасы, картошка, хлеб и батон, масло сливочное и масло растительное, маргарин и ряд других, – прокомментировали в МАРТ.