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Большой удар: Бизнес-союз направил письмо в правительство по поводу изменений в Налоговый кодекс

Минский столичный союз предпринимателей (МССПиР) 7 октября 2021 года направил письмо заместителю главы администрации президента Дмитрию Крутому по поводу изменений в Налоговый кодекс Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МССПиР, в письме представлено мнение об изменениях в Налоговый кодекс, которое было высказано руководителями ведущих бизнес-ассоциаций страны 23 сентября текущего года в ходе круглого стола на тему «О проекте Налогового Кодекса Республики Беларусь. Мнение делового сообщества».

В письме перечислены потенциальные негативные последствия, которые возникнут в результате изменений, предложенных для внесения в Налоговый кодекс. Указаны меры, которые деловое сообщество предлагает предпринять для того, чтобы предотвратить многочисленные проблемы, связанные с возможными изменениями Налогового Кодекса.

У делового сообщества есть конструктивные предложения концептуального характера по формированию проекта Налогового Кодекса и принятию необходимых сопутствующих государственных решений, способных обеспечить наивысший уровень социально-экономического развития страны, повышения объема поступлений в бюджеты при низком уровне негативных последствий:

уделить особое внимание стимулированию переходов из микро в малый и из малого в средний бизнес. Установить для всех МСП и самозанятых единый, не зависящий от организационно-правовой формы, налоговый режим и с 2023года перейти к дифференцированной системе установления ставок этого налогового режима - в зависимости от размера, вида деятельности, региона и других факторов;

стимулировать переход индивидуал� �ых предпринимателей в организационную форму юридического лица путем отмены налога на дивиденды для предприятий в категории МСП, созданных одним учредителем или членами одной семьи;

поддержать переход МСП из упрощенной на общую систему налогообложения переходным периодом с отменой налога на прибыль на 3 года с дальнейшим постепенным его увеличением;

временно исключить нормы из Налогового кодекса, которые планируется ввести с 2023-2024 годов в связи с необходимостью его комплексной доработки концептуального характера;

не менять налоговые режимы на 2022 год, при этом увеличив ставки налогов при УСН. Для ИП, оказывающих услуги применить ставку 7% при предельной выручке до 60000 рублей в год, при выручке превышающей данную сумму – повышенную ставку;

оставить право производственным микро предприятиям применять УСН с уплатой НДС;

сформировать с участием делового сообщества рабочую группу по подготовке сбалансированного проекта Налогового кодекса на 2023 и последующие годы. Ее работу закончить к 1 мая 2022 года;

сформировать перечень мероприятий, в том числе по изменению законодательства, обеспечивающих максимально безболезненный переход на новую модель налогообложения.

Как уже сообщалось, на круглом столе неоднократно подчеркивалось, что работа над проектом Налогового кодекса Республики Беларусь в 2021 году, в котором предполагаются радикальные изменения порядка налогообложения субъектов малого предпринимательства, проводилась без существенного участия делового сообщества.

На данный момент разработчики проекта Налогового Кодекса не представили обоснований – оценки регулирующего воздействия, на основании которых можно было бы уверенно утверждать, что предстоящие изменения в порядке налогообложения не приведут к негативным социально-экономическим последствиям и будут способствовать достижению установленных целей.

Предложенные изменения в системе налогообложения могут вызвать высокий уровень потерь для субъектов МСП, а также высокий уровень рисков потерь бюджета. В числе потенциальных угроз были названы: прекращение предпринимательской деятельности со стороны большого числа предпринимателей, активизация операций в теневом секторе экономики, снижение уровня конкуренции в ряде секторов экономики, обострение ситуации на потребительском рынке, эмиграция экономически активной части населения.

На данном этапе развития предприниматели являются сторонниками простых и понятных форм налогообложения, несущих низкий уровень рисков повторных проверок и доначислений в бюджет. Таковыми, по их мнению, являются упрощенная система налогообложения и единый налог.

Массовый переход на общую систему налогообложения несет в себе значительное повышение расходов на ее сопровождение – бухгалтерский учет.

Деловое сообщество опасается, что широкое распространение формы предпринимательства – самозанятые, налогообложение которых привязано к выручке несет в себе риски массового ухода экономической деятельности в тень, а также многочисленного формирования схем ухода от налогов путем заключения юридическими лицами договоров с самозанятыми вместо заключения трудовых договоров со штатными сотрудниками.

Такая ситуация сложилась в Российской Федерации, где число самозанятых превысило 3 миллиона человек и полноценный налоговый контроль за ними крайне затруднен.

Большим ударом по развитию производственного малого предпринимательства станет отмена Упрощенной системы налогообложения с уплатой НДС. Такая форма крайне удобна для производственных микро предприятий, выпускающих широкий ассортимент продукции и поставляющих ее в торговые сети либо на производственные предприятия. Без входного НДС продукцию у этих предприятий брать не будут, потому что получатели данной продукции вынуждены будут платить НДС в бюджет без зачета входного НДС, то есть в несколько раз выше.

 
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