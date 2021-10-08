Отметим, что период начала пандемии в Беларуси характеризовался минимальным вмешательством правительства. У нас не было локдауна, не закрывались школы и университеты, пишет Ежедневник. В Беларуси не было значимой поддержки частного сектора, при этом принимался ряд административных мер для поддержки выпуска на госпредприятиях.





Это, безусловно, сыграло свою роль в борьбе с экономическими последствиями пандемии.





«Беларусь в 2020 году представляет собой уникальный кейс: как пандемия влияет на экономику при невмешательстве государства», – заявил экономист, эксперт BEROC Лев Львовский на онлайн-лекции «Отсутствие локдауна в Беларуси. Помогло ли оно избежать экономических шоков?»





Экономистами BEROC было проведено исследование на тему, как разные сектора экономики и разные группы людей реагировали на шоки, связанные с COVID-19.





Лев Львовский отметил, что рецессия 2020 года в мире не была естественной. В большинстве стран снижение выпуска происходило искусственно из-за того, что власти, заботясь о здоровье населения, закрывали страны на локдаун либо полностью, либо частично.

Шок мобильности и внешнего спроса

Как заметил аналитик, то, что в Беларуси не было локдауна, вовсе не означает, что у нас не было шоков, связанных с пандемией коронавируса.





По словам Льва Львовского, Беларусь была подвержена двум типам шоков.





Первый – это шок мобильности населения. Несмотря на отсутствие официальных ограничений, белорусы предпочитали не посещать общественные места без надобности, из-за чего уменьшился спрос на контактный сервисы. От этого пострадал ритейл, рестораны и гостиницы.





«Также белорусская экономика испытала шок внешнего спроса. Хотя в Беларуси и не было локдаунов, но они были в странах-торговых партнеров нашей страны», – обратил внимание эксперт.

Уменьшились доходы

Львовский также рассказал, что в ходе исследования аналитики спрашивали у людей, уменьшился ли их доход и о причинах этого, если это так.





Как показало исследование, наиболее частые причины потери доходов – это снижение зарплаты, меньшее количество рабочих дней и неоплачиваемый отпуск, а также отмена бонусов.





«Опрос показал, что люди очень часто отмечали уменьшение своих доходов. В самом начале пандемии больше всего от этого страдали люди, работающие в индустрии гостеприимства и ритейла. Вслед за ними идет транспортная отрасль», – рассказал эксперт BEROC.





«Что касается отрасли промышленного производства, если в начале пандемии там отмечалось снижение доходов, то к сентябрю- ноябрю отрасль стала одной из самых стабильных в этом плане. Работники данной отрасли меньше всего говорили о том, что их доходы упали за последние две недели», – добавил он.





Сельское хозяйство и финансы тоже довольно стабильно прошли этот период.