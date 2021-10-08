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Беларусь предоставит Кубе гуманитарную помощь на миллион рублей

Правительство Беларуси приняло решение оказать гуманитарную помощь Кубе на общую сумму 1 023 115,82 рублей.

Документ подписан 6 октября, опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу со дня его принятия, пишет reform.by

Минздраву, МЧС, Гродненскому облисполкому поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, а МЧС и Минтрансу обеспечить ее доставку на Кубу. Доставит груз «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги. МИД должен оказать содействие в передаче помощи, а Минфин — выделить на все это деньги.

На Кубу будут отправлены лекарства, тушенка и сухое молоко.
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