Документ подписан 6 октября, опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу со дня его принятия, пишет reform.by





Минздраву, МЧС, Гродненскому облисполкому поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, а МЧС и Минтрансу обеспечить ее доставку на Кубу. Доставит груз «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги. МИД должен оказать содействие в передаче помощи, а Минфин — выделить на все это деньги.





На Кубу будут отправлены лекарства, тушенка и сухое молоко.