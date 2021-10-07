







На официальном сайте МНС размещено письмо от 22.09.2021 № 8-2-12/34598 «О маркировке остатков товаров», разъясняющее порядок проведения процедуры. За выдачу средств идентификации для маркировки остатков товаров отвечает Издательство «Белбланкавыд». Будет обеспечена выдача кодов маркировки белорусского образца для маркировки остатков товаров: с 15.10.2021 для обуви, с 01.11.2021 для шин; с 01.02.2022 для товаров легкой промышленности, - пишет belmarket.by со ссылкой на neg.by.





После нанесения средств идентификации на эти виды товаров субъектам хозяйствования необходимо внести сведения, установленные постановлением № 17, в систему маркировки. Для этого будет предоставлена техническая возможность внесения сведений в систему маркировки об остатках товаров: с 01.11.2021 для обуви, с 01.12.2021 для шин, с 01.03.2022 для товаров легкой промышленности.





В период с 08.07.2021 по 30.09.2021 передача информации признается правом, а не обязанностью субъектов хозяйствования. В срок не позднее 20.10.2021 субъекты хозяйствования (не позднее 01.11.2021 ИП – плательщики единого налога) обязаны передать в систему маркировки информацию об использовании УКЗ (КИЗ) для маркировки товаров за период с 08.07.2021 по 30.09.2021.