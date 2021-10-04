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ЕРИП начал продавать банкам информацию о своих клиентах

Соответствующее объявление размещено на сайте организации.



В нем указано, что ЕРИП начнет оказывать новые услуги — предоставление сведений о клиентах и аутентификацию физических лиц, сообщает Белорусы и рынок.

В организации поясняют, что предоставлять данные о клиентах будут для обновления и актуализации данных различных структур. Купить информацию о пользователях системы ЕРИП смогут банки, небанковские кредитно-финансовые организации, кроме НКФО, оказывающих кассово-инкассаторские услуги, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и осуществляющие финансовые операции лица. За доступ к базе на месяц нужно будет заплатить 1710 рублей.

Аутентификацию или верификацию данных физических лиц будут проводить с помощью межбанковской системы идентификации (МСИ) с использованием биометрических данных в дистанционных каналах с дополнительной возможностью аутентификации по динамическому паролю. Такая услуга доступна субъектам МСИ, кроме других юрлиц и НКФО, оказывающих кассово-инкассаторские услуги.

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