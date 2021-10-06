+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На Урале вывели сорт картофеля, который дает урожай три раза в год

Специалисты технопарка «Университетский», который является региональным резидентом «Сколково», вырастили в воздухе клубни семенного картофеля сорта Легенда. При выращивании в теплице получится собрать его урожай три раза в год.

Источник: AGRONEWS все новости источника

Тем самым можно увеличить коэффициент размножения семян почти в 10 раз, сообщает Аgronews.com со ссылкой на «Россиийскую газету».


Клубни, как гроздья винограда,  висят на длинных корнях. Их собирают, когда они достигнут 1,5-2 см, после чего культуру высаживают в открытый грунт. 

Один из крупнейших сельхозпроизводителей Тюменской области уже подтвердил эффективность нового сорта: в нынешнем году, несмотря на непростые погодные условия, он получил хороший урожай.


Сейчас среднеспелый сорт готовят к регистрации. 

Новый российский сорт картофеля отлично разваривается и подойдет для пюре. С его помощью можно частично решить проблему заполнения импортных семян на российском рынке.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]