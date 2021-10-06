На Урале вывели сорт картофеля, который дает урожай три раза в год
Специалисты технопарка «Университетский», который является региональным резидентом «Сколково», вырастили в воздухе клубни семенного картофеля сорта Легенда. При выращивании в теплице получится собрать его урожай три раза в год.
Источник: AGRONEWS все новости источника
Тем самым можно увеличить коэффициент размножения семян почти в 10 раз, сообщает Аgronews.com со ссылкой на «Россиийскую газету».
Клубни, как гроздья винограда, висят на длинных корнях. Их собирают, когда они достигнут 1,5-2 см, после чего культуру высаживают в открытый грунт.
Один из крупнейших сельхозпроизводителей Тюменской области уже подтвердил эффективность нового сорта: в нынешнем году, несмотря на непростые погодные условия, он получил хороший урожай.
Сейчас среднеспелый сорт готовят к регистрации.
Новый российский сорт картофеля отлично разваривается и подойдет для пюре. С его помощью можно частично решить проблему заполнения импортных семян на российском рынке.
19:30 07/10/2021
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