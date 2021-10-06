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Тем самым можно увеличить коэффициент размножения семян почти в 10 раз, сообщает Аgronews.com со ссылкой на «Россиийскую газету».









Клубни, как гроздья винограда, висят на длинных корнях. Их собирают, когда они достигнут 1,5-2 см, после чего культуру высаживают в открытый грунт.





Один из крупнейших сельхозпроизводителей Тюменской области уже подтвердил эффективность нового сорта: в нынешнем году, несмотря на непростые погодные условия, он получил хороший урожай.









Сейчас среднеспелый сорт готовят к регистрации.





Новый российский сорт картофеля отлично разваривается и подойдет для пюре. С его помощью можно частично решить проблему заполнения импортных семян на российском рынке.







