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Швейцарско-украинская компания в «Великом камне» планирует запустить производство интерактивных банкоматов

В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент. ООО «Корпорация Роботикс» имеет учредителей из Швейцарии и Украины.


Компания намерена организовать производство интерактивных банкоматов RoboBank и аптечных автоматов RoboPharm. В сообщении администрации парка говорится, что время совершения основных финансовых операциях в данных устройствах будет сокращено до 30 секунд, а аптечные автоматы смогут анализировать рецепт, выбирать лекарства из перечня до 500 позиций и выдавать из покупателю.

Компания уже арендовала трехэтажный типовой производственный корпус площадью 10 тыс. кв. м. В парке построено девять таких корпусов общей площадью более 85 тыс. кв. м.
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