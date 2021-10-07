



Компания намерена организовать производство интерактивных банкоматов RoboBank и аптечных автоматов RoboPharm. В сообщении администрации парка говорится, что время совершения основных финансовых операциях в данных устройствах будет сокращено до 30 секунд, а аптечные автоматы смогут анализировать рецепт, выбирать лекарства из перечня до 500 позиций и выдавать из покупателю.





Компания уже арендовала трехэтажный типовой производственный корпус площадью 10 тыс. кв. м. В парке построено девять таких корпусов общей площадью более 85 тыс. кв. м.