



Пробные тесты планируется провести уже в октябре. Примерно 80% будут касаться непосредственно строительной специальности, а 20% — охраны труда. Обещается, пишет Office Life, что тест будет добровольный.





Пока не совсем понятно, что будет с теми, кто не захочет проходить тест. Также неясно, будут ли тесты проходить только строители-одиночки, которые приезжают наниматься в российские компании. Или же через экзамен пройдут и строители из белорусских организаций, работающих на российском рынке. Такие застройщики известны по возведению кварталов в Санкт-Петербурге. Есть и примеры работы в Воронежской области за деньги Банка развития.