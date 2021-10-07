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Белорусские строители будут сдавать экзамен для работы в России

Российские власти хотят ввести экзамен для строителей, которые приезжают из других стран, в том числе из Беларуси и Таджикистана. Это будет дистанционный тест для проверки квалификации. Как ожидается, норма заработает с ноября 2021 года.


Пробные тесты планируется провести уже в октябре. Примерно 80% будут касаться непосредственно строительной специальности, а 20% — охраны труда. Обещается, пишет Office Life, что тест будет добровольный.

Пока не совсем понятно, что будет с теми, кто не захочет проходить тест. Также неясно, будут ли тесты проходить только строители-одиночки, которые приезжают наниматься в российские компании. Или же через экзамен пройдут и строители из белорусских организаций, работающих на российском рынке. Такие застройщики известны по возведению кварталов в Санкт-Петербурге. Есть и примеры работы в Воронежской области за деньги Банка развития.
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