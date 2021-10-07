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Эксперт: появление собственной криптовалюты в Беларуси маловероятно

Для появления собственной криптовалюты в Беларуси пока нет предпосылок, заявил директор по коммуникациям криптообменника "Уайт Берд" Василий Кулеш в Смартэфире в четверг.


"У нас рынок маленький", - заметил Кулеш.

Он обратил внимание, пишет Смартпресс, что пользователи "голосуют рублем" за то, чтобы какая-то криптовалюта имела право быть. "Я пока не вижу предпосылок для того, чтобы наш внутренний рынок сформировал какую-то криптовалюту", - добавил он.

Наряду с этим, он обратил внимание на вопрос законодательного регулирования сферы криптовалют, отметив, что Беларусь - единственная страна среди стран-соседей (в частности Украины) и государств ЕАЭС, которая на протяжении четырех лет эффективно делает это.

"Украина пытается ввести регулирование. Но вот только вчера Владимир Зеленский отклонил законопроект (о виртуальных активах – Смартпресс) в силу того, что его не устроил регулятор - Минцифра", - заметил Кулеш.

Эксперт также напомнил, что для резидентов Беларуси операции с криптовалютами не облагаются налогом как минимум до 1 января 2023 года. "Есть вероятность, что этот режим продлят", - сказал он.

"У нас даже есть прецеденты, когда граждане Великобритании приезжают в Беларусь, получают здесь налоговое резидентство с целью обмена криптовалют с нулевой ставкой", - заметил представитель криптообменника "Уайт Берд".
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