Он заявил, что МВД задержало начальника отдела внешнеэкономической деятельности Пинского мясокомбината (он получил взятку в сумме 13 тысяч долларов). Также с поличным задержан директор Пинского мясокомбината, который получил от начальника этого же отдела взятку в сумме 6,5 тысяч долларов.





А в Жлобине с поличным задержан генеральный директор Слуцкого мясокомбината, который, по словам Ткачука, получил взятку от представителя иностранной структуры.









Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток в особо крупной размере. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.





Напомним, 4 октября в министерстве внутренних дел сообщили, что «пресечена «серая» схема экспорта мясной продукции».





«Сотрудники ГУБОПиК МВД установили, что руководители комбинатов систематически получали от коммерсантов денежные вознаграждения за первоочередную и беспрепятственную отгрузку востребованной мясной продукции для последующего вывоза в страны СНГ», — сообщили в пресс-службе МВД.