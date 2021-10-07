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"Взятка от представителя иностранной структуры". В МВД рассказали подробности по "серому" экспорту мяса

7 октября начальник отдела ГУБОПиК МВД Юрий Ткачук рассказал подробности о задержании должностных лиц Пинского и Слуцкого мясокомбинатов.

Он заявил, что МВД задержало начальника отдела внешнеэкономической деятельности Пинского мясокомбината (он получил взятку в сумме 13 тысяч долларов). Также с поличным задержан директор Пинского мясокомбината, который получил от начальника этого же отдела взятку в сумме 6,5 тысяч долларов.

А в Жлобине с поличным задержан генеральный директор Слуцкого мясокомбината, который, по словам Ткачука, получил взятку от представителя иностранной структуры.


Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток в особо крупной размере. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 4 октября в министерстве внутренних дел сообщили, что «пресечена «серая» схема экспорта мясной продукции».

«Сотрудники ГУБОПиК МВД установили, что руководители комбинатов систематически получали от коммерсантов денежные вознаграждения за первоочередную и беспрепятственную отгрузку востребованной мясной продукции для последующего вывоза в страны СНГ», — сообщили в пресс-службе МВД.
Источник: telegraf.by
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