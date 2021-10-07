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Цена биткоина превысила $55 000

Цена биткоина накануне превысила $55 000 долларов и достигла своего максимума с середины мая — $55 499,96. Днём ранее, во вторник, монета преодолела отметку в $50 000 впервые за четыре недели.


За текущую неделю первая цифровая валюта выросла на 13%, за год — на 87%.

Опасения инвесторов ослабли после того, как министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер заявили, что не планируют вводить ограничения на торговлю криптовалютой. 

На этой неделе своё первое исследование, посвященное криптовалютам и другим цифровым активам, опубликовал один из крупнейших банков США — Bank of America. А руководство фонда Сороса подтвердило на саммите Bloomberg, что фонд торгует биткоинами.
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