Цена биткоина превысила $55 000
Цена биткоина накануне превысила $55 000 долларов и достигла своего максимума с середины мая — $55 499,96. Днём ранее, во вторник, монета преодолела отметку в $50 000 впервые за четыре недели.
За текущую неделю первая цифровая валюта выросла на 13%, за год — на 87%.
Опасения инвесторов ослабли после того, как министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер заявили, что не планируют вводить ограничения на торговлю криптовалютой.
На этой неделе своё первое исследование, посвященное криптовалютам и другим цифровым активам, опубликовал один из крупнейших банков США — Bank of America. А руководство фонда Сороса подтвердило на саммите Bloomberg, что фонд торгует биткоинами.
15:56 07/10/2021
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