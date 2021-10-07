Древесина подешевела

Сейчас отсутствуют какие-либо предпосылки для дальнейшего повышения стоимости пиломатериалов, поэтому они в ближайшие месяцы, вероятнее всего, будут дешеветь.





Как известно, во второй половине 2020 года пилопродукция в Беларуси существенно подорожала, что не обрадовало отечественных потребителей. Для защиты их интересов на биржевых торгах были созданы условия, обеспечивающие примерно в 2 раза более низкий уровень цен, чем при реализации аналогичной продукции на экспорт.





Это повлекло за собой постепенное падение стоимости древесных изделий. В сентябре текущего года на наиболее востребованные обрезные пиломатериалы хвойных пород она снизилась в среднем на 11% по сравнению с июнем.





Это произошло благодаря применению на бирже предторгового ценового коридора c фиксированной верхней границей, который лишил продавцов возможности завышать стоимость продукции еще до начала торгов и позволил уменьшить волатильность предложения.





Исправить ситуацию помогло и введение с 20 сентября 2021 года дополнительной ежедневной торговой сессии для отечественных потребителей. При этом заметно возросли объемы реализации ­- в январе-сентябре нынешнего года они увеличились в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого, до 109 тыс. куб. м.