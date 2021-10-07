Об этом на совещании у Лукашенко о противодействии санкционным мерам заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.





"В целом экономика в этом году развивается на реально качественной и сбалансированной основе", - цитирует Снопкова пресс-служба правительства.





По его словам, темп роста ВВП за январь - август составил 103%. "По оценкам, снижения не будет", - отметил первый вице-премьер.





Экспорт товаров увеличился на 36%, белорусские предприятия принесли валютной выручки в размере 6,5 млрд долларов. Внешнеторговое сальдо превысило 2 млрд долларов - это рекордный показатель с 2013 года.



