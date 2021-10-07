+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Снопков уверяет: ВВП Беларуси вырос на 3%, снижения не будет

Внутренний валовый продукт Беларуси за январь - август вырос на 3%, а положительное внешнеторговое сальдо побило рекорд 2013 года и превысило 2 млрд долларов.

Об этом на совещании у Лукашенко о противодействии санкционным мерам заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

"В целом экономика в этом году развивается на реально качественной и сбалансированной основе", - цитирует Снопкова пресс-служба правительства.

По его словам, темп роста ВВП за январь - август составил 103%. "По оценкам, снижения не будет", - отметил первый вице-премьер.

Экспорт товаров увеличился на 36%, белорусские предприятия принесли валютной выручки в размере 6,5 млрд долларов. Внешнеторговое сальдо превысило 2 млрд долларов - это рекордный показатель с 2013 года. 

"Значительный спрос отмечается прежде всего на грузовые, легковые автомобили, тракторы, мебель, продовольствие", - добавил Снопков.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]