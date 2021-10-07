Снопков уверяет: ВВП Беларуси вырос на 3%, снижения не будет
Внутренний валовый продукт Беларуси за январь - август вырос на 3%, а положительное внешнеторговое сальдо побило рекорд 2013 года и превысило 2 млрд долларов.
Об этом на совещании у Лукашенко о противодействии санкционным мерам заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.
"В целом экономика в этом году развивается на реально качественной и сбалансированной основе", - цитирует Снопкова пресс-служба правительства.
По его словам, темп роста ВВП за январь - август составил 103%. "По оценкам, снижения не будет", - отметил первый вице-премьер.
Экспорт товаров увеличился на 36%, белорусские предприятия принесли валютной выручки в размере 6,5 млрд долларов. Внешнеторговое сальдо превысило 2 млрд долларов - это рекордный показатель с 2013 года.
"Значительный спрос отмечается прежде всего на грузовые, легковые автомобили, тракторы, мебель, продовольствие", - добавил Снопков.
14:47 07/10/2021
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