Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что его стране "удалось выполнить свою задачу и предотвратить попадание в страну электроэнергии, произведенной на Островецкой АЭС".





Он дал "гарантию на 110%", что электроэнергия, производимая на БелАЭС, не поступает в Литву. И именно усилия литовской стороны по "энергетической блокаде" и стоят Беларуси огромной суммы, пишет lrt.lt.





Крейвис считает дальней перспективой возможный запуск Беларусью второго блока АЭС (белорусская сторона в сентябре заявила, что он готов на 87%). А "два блока просто не смогут работать одновременно, потому что белорусская энергосистема еще не подходит для этого", заявил он.





В Вильнюсе следят за тем, "что будет дальше".