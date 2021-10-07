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В Литве заявили о потерянных Беларусью $2 млрд

В Литве заявили о двух миллиардах долларов, которые потеряла Беларусь. Правда, не совсем ясно, что это за сумма.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что его стране "удалось выполнить свою задачу и предотвратить попадание в страну электроэнергии, произведенной на Островецкой АЭС". 

Он дал "гарантию на 110%", что электроэнергия, производимая на БелАЭС, не поступает в Литву. И именно усилия литовской стороны по "энергетической блокаде" и стоят Беларуси огромной суммы, пишет lrt.lt.

Крейвис считает дальней перспективой возможный запуск Беларусью второго блока АЭС (белорусская сторона в сентябре заявила, что он готов на 87%). А "два блока просто не смогут работать одновременно, потому что белорусская энергосистема еще не подходит для этого", заявил он. 

В Вильнюсе следят за тем, "что будет дальше".
Источник: euroradio.fm
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