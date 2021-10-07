В Литве заявили о потерянных Беларусью $2 млрд
В Литве заявили о двух миллиардах долларов, которые потеряла Беларусь. Правда, не совсем ясно, что это за сумма.
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что его стране "удалось выполнить свою задачу и предотвратить попадание в страну электроэнергии, произведенной на Островецкой АЭС".
Он дал "гарантию на 110%", что электроэнергия, производимая на БелАЭС, не поступает в Литву. И именно усилия литовской стороны по "энергетической блокаде" и стоят Беларуси огромной суммы, пишет lrt.lt.
Крейвис считает дальней перспективой возможный запуск Беларусью второго блока АЭС (белорусская сторона в сентябре заявила, что он готов на 87%). А "два блока просто не смогут работать одновременно, потому что белорусская энергосистема еще не подходит для этого", заявил он.
В Вильнюсе следят за тем, "что будет дальше".
Источник: euroradio.fm
14:30 07/10/2021
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