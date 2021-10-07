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Кассы на рынках: время икс перенесли

Вызвавшее бурю обсуждений постановление правительства о том, что предприниматели, торгующие на рынках, с 10 октября должны иметь на рабочем месте кассы, все-таки перенесли. Теперь «время икс» для ИП — 1 февраля 2022 года. Причинами такого решения стали пандемия и недопущение напряженности в предпринимательской среде, сообщает «Вечерний Гродно».

Кассы на рынках: время икс перенесли
Напомним, что согласно постановлению Совмина и Нацбанка № 203/4 с 10 октября все, кто торгует непродовольственными товарами на рынках, ярмарках и торговых местах, обязаны иметь кассовое оборудование. Из этого перечня следует, что теперь кассы должны при себе иметь репетиры, продавцы фруктами/овощами в палатках или киосках, а также те, кто сдает квартиры или комнаты на долгий срок или посуточно.

Однако данное нововведение касается только тех, кто занимается указанными работами в качестве ИП или организации. Это важно, ведь многие репетиторы или квартиросдатчики работают в качестве самозанятых — они не проходят регистрацию в качестве ИП, а лишь пишут в налоговую заявление, что занимаются определенной деятельностью, и ежемесячно платят единый налог.

Затрагивало данное нововведение и предпринимателей, что торгуют на вещевых рынках. Однако среди них такая мера вызвала бурю обсуждений. По их мнению, закупка, подключение и обслуживание кассового оборудования негативно скажется на их доходах. А кроме того, внедрение касс на рынках непродуманно с технической точки зрения — например, многие кассовые аппараты не могут работать при температуре ниже 5 градусов Цельсия. Поподробнее об этих и не только недостатках касс можно прочитать в нашем репортаже с Южного и Центрального рынков.

Обязательный расчет через кассы перенесли на 2022 год — но есть нюанс
Однако в четверг, 7 октября на сайте Министерства по налогам и сборам появилось письмо «Об исп� �ьзовании кассового оборудования». В нем говорится, что МНС полагает возможным принимать ИП наличные деньги без кассовых аппаратов до 1 февраля 2022 года. Однако касается это только тех, кто до 10 октября заключил договор с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».

— Поводом стали значительное количество субъектов хозяйствования, неблагополучная эпидемиологическая ситуация, связанную с распространением коронавирусной инфекции, в целях исключения напряженности в предпринимательской среде, создания комфортных условий перехода субъектов хозяйствования на использование кассового оборудования, недопущения приостановления ими своей деятельности, что может повлечь недопоступление платежей в бюджет, — говорится в письме.

В то же время в МНС отмечают, что если предприниматель уже заключил договор и успел подключить кассу, то с 10 октября он обязан использовать для расчетов исключительно кассовый аппарат.
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