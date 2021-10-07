Евро подешевел третий раз подряд

Стоимость корзины валют упала на 0,17% до минимума за 17 дней. Белорусский рубль смог подорожать к валютной корзине на всех без исключения октябрьских торгах.





Курс доллара снизился уже четвёртый раз подряд до 2,4897 BYN/USD. Это ниже вчерашнего значения на 0,0084 BYN.





Курс евро упал ещё на 0,0088 BYN до 2,8807 BYN/EUR. Это минимальный уровень более чем за 14 месяцев.





Евро дешевеет уже третий день подряд на общую сумму 0,0381 BYN, а за последние шесть дней стоимость евровалюты обвалилась уже на 0,0435 BYN.





Курс российского рубля сегодня остался без изменений на уровне 3,4450 BYN/100 RUB. Ниже этой отметки стоимость сотни российских рублей не снижалась уже 9 дней.









Московская биржа

Российский рубль сегодня продолжил дорожать к доллару и евро. Средневзвешенный курс доллара к 11:30 упал на 28 копеек до 72,2854 RUB/USD — это минимальный уровень более чем за три месяца.





Аналогичный курс евро упал на 34 копейки до 83,59 RUB/EUR — минимума более чем за 14 месяцев с 28 июля прошлого года.