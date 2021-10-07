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У Ассоциации белорусских банков новый руководитель

Председателем Ассоциации белорусских банков избран Михаил Проворов.

Информация о результатах выборов размещена на официальном сайте организации.

Михаил Проворов родился в 1969 году в Уфе. Окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище и Белорусский государственный экономический университет по специальности "финансы и кредит".

В банковской системе уже более 28 лет. Одиннадцать лет Проворов проработал в "Приорбанке". В течение года был первым заместителем председателя правления ОАО "Белорусский народный банк". Шесть лет возглавлял "Евробанк", столько же - "Цептер Банк". Лауреат конкурса "Человек дела - 2010".

Михаил Проворов сменил на посту председателя организации Владимира Драгуна, который руководил Ассоциацией ровно год: с сентября 2020 по сентябрь 2021 года. В настоящий момент Драгун является председателем правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП".

АББ - негосударственная некоммерческая организацией, созданная в 1990 году. Объединяет 25 банков с разветвленной сетью филиалов по всей республике и 9 организаций, деятельность которых связана с функционированием банковской системы.

В совет Ассоциации входят руководители девяти банков Беларуси.

Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.

Партнерами белорусской организации выступают банковски� сообщества иностранных государств, в том числе ассоциации банков России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Молдовы.
Sputnik
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