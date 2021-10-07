В течение 7 месяцев 2021 г. не было ни одного месяца, в котором количество принятых на работу превышало бы количество уволенных. В непрерывном формате такая отрицательная динамика наблюдается уже девятый месяц подряд (с ноября 2020 г.), пишут «Нашы грошы».





В прошлом году ситуация также не выглядела оптимистично. В течение 7 месяцев 2020 г. лишь в феврале и июле количество принятых превышало число вновь нанятых (на 948 чел. и 3 975 чел. соответственно).





Наихудшее состояние – в Минске, где за 7 месяцев 2021 г. уволено на 15 745 чел. больше, чем принято (за январь-июль 2020 – на 12 026 чел.). Ни в одной из областей не было принято больше людей, чем было уволено.





Кроме того, во всех областях негативная тенденция лишь усугубилась: отрицательная разница в январе-июне 2021 г. (нарастающим итогом) стала больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года во всех регионах страны.





И это при том, что в отличие от большинства государств Беларусь не «закрывала» экономику, не вводила локдаунов, стремясь сохранять рабочие места. Тем не менее, уровень безработицы (рассчитанный по методологии МОТ) в 2020 году и 1 квартале 2021 г. оказался выше, чем, к примеру, в Чехии, Польше и Германии.





Что еще мы видим по факту: после «позитивного» февраля 2020 г., март 2020 г. положил начало дальнейшей резко негативной динамике на рынке труда, заложив прочную основу "отрицательной трудовой селекции" (исключая июль, сентябрь и октябрь 2020) на дальнейшие периоды вплоть до настоящего времени.





Март, апрель и май 2020 оказались худшими месяцами прошлого года, что естественно, поскольку это были периоды начала активного распространения COVID-19 в Беларуси.





За 7 месяцев текущего года в целом по Беларуси превышение количества уволенных над числом вновь нанятых составило без малого почти 50 тыс. чел. Это на 29,8% больше, чем отрицательная разница аналогичного периода прошлого года, когда было уволено на 38,4 тыс. больше, чем принято.





Абсолютно рекордным за 2020-2021 г. стал май текущего года, когда количество уволенных сотрудников оказалось на 17,1 тыс. больше, нежели число трудоустроенных.





В разрезе видов экономической деятельности, как показывают данные, наиболее негативная тенденция отмечается в сферах:





• образования: в январе-июле 2021 г. уволено на 12,7 тыс.человек больше, чем принято; за 7 месяцев прошлого - на 18,3 тыс.





• здравоохранения и социальных услуг (на 6,6 тыс. и 10,4 тыс. соответственно).





Кроме того, негативным трендом на рынке труда текущего года является состояние дел в строительстве (на 6,3 тыс. было больше уволенных, чем принятых в январе-июне 2021 г. против позитивного тренда аналогичного периода прошлого года, когда принято на работу было на 1,2 тыс.больше сотрудников, чем уволено).





Анализ динамики рынка труда показывает, что негативные прогнозные тенденции состояния белорусской экономики (усиление санкционного давления, ухудшение состояния с выплатами по внешнему долгу) вкупе с отсутствием адекватной реакции со стороны государства на рынок труда может лишь усугубить социальную напряженность.





Вместо того чтобы пересмотреть размеры пособий по безработице (которые в Беларуси неприлично низкие) и осуществлять переобучение высвобождающихся сотрудников, государство по-прежнему продолжает тактику эфемерного “сохранения рабочих мест”: то переводя часть сотрудников на 2/3 ставки, то “накачивая” неэффективные предприятия выплатами в виде государственной поддержки.





Вместе с тем, для того, чтобы продолжать все также искусственно поддерживать эти рабочие места, нужны ресурсы, которые истощаются, а новые кредиты поступают в меньшем объеме.





Кроме того, санкции могут ударить по секторам, работники которых, помимо того, что генерировали поступление доходов в бюджет за счет реализации продукции, еще и создавали спрос внутри страны, поддерживая иные сектора.





Без действенных мер поддержки рост социального напряжения на предприятиях может произойти и естественным образом.