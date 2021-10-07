Так, ещё несколько дней назад, в самом конце сентября доллар в Беларуси резко подорожал, а первые дни октября курс доллара вырос ещё больше, достигнув 2,515 BYN/$.

Но 6 октября доллар снова стол меньше 2,5 BYN, вернувшись на уровень начала третьей декады прошлого месяца – по итогам валютных торгов на БВФБ.

Ещё больше впечатляет падение евро: он упал до минимума с середины августа 2020 года, тогдашнего додевальвационного курса, впервые за 14 месяцев опустившись ниже 2,9 BYN.

Упал даже курс российского рубля, который сейчас очень крепок на фоне быстрого роста мировых цен на нефть.

Таким образом, беларуский рубль 6 октября укрепился «по всем фронтам» – даже по тем, где ослабли все остальные валюты.

Подешевела валютная корзина Нацбанка: её стоимость, как и курс доллара, вернулась на уровень начала третьей декады сентября, две недели назад (21 сентября).

Итак, по итогам торгов 6 октября подешевели:





доллар США – до 2,4981 BYN/$ (21 сентября – 2,5030 BYN/$)

евро – до 2,8895 BYN/€ (21 сентября – 2,9341 BYN/€), новый минимум этого года

R-рубль – до 3,4450 BYN/100RUR (21 сентября – 3,4168 BYN/100RUR)

валютная корзина – до 0,30202 BYN (21 сентября – 0,30189 BYN).





Дороже, чем тогда, две недели назад – 21 сентября, сейчас стоит только российский рубль. Евро – намного дешевле, доллар – чуть-чуть дешевле, валютная корзина стоит столько же.

Причём белорусский рубль укрепился к доллару, который нарастил свою глобальную силу до рекордной за год: индекс доллара USDX 6 октября 2021-го поднялся до 94,37 пунктов –максимума с конца сентября 2020 года.





Евро зеркально обрушился к доллару до минимума с 22 июля 2020-го: 6 октября курс пары евро/доллар впервые за 14,5 месяцев упал ниже 1,155 €/$.

А нефть сорта «Brent» вообще выросла до 3-хлетнего максимума, добравшись до $83/бар., удержав тем самым российский рубль от падения к усилившемуся доллару.

Изменение параметров мировых рынков за период с 21 сентября по 6 октября 2021 года (по состоянию на 14ч. 6 октября):





индекс доллараUSDX – вырос на 1,26%: мощное глобальное усиление доллара США за 2 недели





курс евро к доллару – упал на 1,68%: европейская валюта очень сильно подешевела к американской, евро глобально ослабел





цены на нефть – поднялись на 10,1%: «черное золото» очень сильно подрожало – до 3-хлетнего максимума





R-рубль к доллару – укрепился на 0,87%: сильно поднявшаяся в цене нефть потянула за собой вверх и российский рубль.





Итак, доллар США заметно повысил свою глобальную силу, российский рубль на дорогой нефти вырос к доллару, и вот в таких условиях белорусский рубль 6 октября укрепился и к доллару, и к российскому рублю. А евро он опустил почти до додевальвационного уровня.





Доллар 6 октября стоит в Беларуси на 3,13% дешевле, чем в начале 2021 года (падение за 279 дней составило 4,1% годовых).

А к евро белорусский рубль вырос до максимума с середины августа 2020 года. Курсовой минимум перед самой девальвацией BYN-рубля был 2,8858 BYN/€. Сейчас – 2,8895 BYN/€.

То есть, по евро белорусский рубль почти компенсировал своё девальвационное падение.

А за 279 дней с начала года евро стоит в Беларуси дешевле уже на 8,79% (падение курса – 11,5% годовых).





Меньше, чем в начале 2020 года стоит в Беларуси сейчас и российский рубль – на 1,21% (за 279 дней года падение составило 1,58%).





Но до додевальвационного уровня ещё далеко: в начале августа 2020 года R-рубль стоил в Беларуси 3,3 BYN/100RUR.





Сейчас – 3,445 BYN/100RUR, на 4,4% больше.





И скорей всего, что до додевальвационного уровня R-рубль в Беларуси опускать не будут.

Подешевели с начала 2021 года в Беларуси, как видим, все главные иностранные валюты. Соответственно, упала и стоимость валютной корзины – на 3,35% (-4,38% годовых) за 279 дней, что прошли в этом году – до 0,30202 BYN по итогам торгов 1 октября.

Недавно, 23 августа, валютная корзина приблизилась к нижней границе неофициального коридора колебания своей стоимости: к отметке 0,300 BYN. Был обновлён минимум этого года (0,30055 BYN). Но затем две недели валютная корзина «отползала» от «дна».

Затем была вторая попытка «штурма» границы: 17 сентября стоимость валютной корзины составила 0,30119 BYN, что не намного больше той, что была 23 августа.





Возможно, сейчас – будет третья?