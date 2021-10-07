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Не поверите! Цена на газ в Европе обвалилась ниже $1 тысячи

Цены на газ в Европе обвалились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые с начала октября упали ниже тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали торги в районе 1260 долларов за тысячу кубометров, к 09:13 мск подросли до 1370 долларов, а затем последовал обвал — в 10:22 они торговались на уровне 981,1 доллара, на 24 процента ниже расчетной среды предыдущего дня (1300 долларов).

К 10:34 снова наметился небольшой рост — до 1079,5 доллара.

Накануне европейский рынок газа обновил исторический максимум: тысяча кубометров подорожала до 1937 долларов, но после этого резко подешевела — закрылись торги на уровне 1260 долларов.

В последние недели на европейском рынке газа наблюдается ажиотаж — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, к концу сентября подорожали вдвое, а за последние три дня приближались к двум тысячам.

Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии, передает РИА «Новости».
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