Об этом говорится в распоряжении премьер-министра от 5 октября № 264р, реквизиты которого опубликовали 6 октября на Национальном правовом интернет-портале.









Ранее Юрия Селиверстова командировали в Москву 29 сентября.





А 9 сентября в Москве состоялась встреча Лукашенко и Путина. На пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что с сентября до конца 2022 года Россия предоставит кредит Беларуси порядка 630 млн долларов.





Также российские СМИ пишут, что власти Беларуси ведут переговоры о привлечении до 3 млрд долларов частично или полностью через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).





Как сообщил 9 августа Лукашенко, он попросил у России новый кредит якобы на борьбу с пандемией коронавируса.





Он хочет получить его через Евразийский банк развития вместо не поступивших в Минск денег Международного валютного фонда (МВФ).





По мнению экономиста Ярослава Романчука, «данный кредит — маленький фрагмент всего, что вчера обсуждалось».





«Деньги могут быть потрачены на обслуживание предыдущего кредита, на любые государственные интеграционные проекты, в том числе на создание логистики по перевалке калийных удобрений через российские порты, по улучшение инфраструктуры по перевалке нефтепродуктов, на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Тем, куда они могут быть потрачены — много, в том числе в рамках союзных программ. Но это далеко не самый главный сюжет из вчерашней встречи», — считает Ярослав Романчук.





Главное, по его мнению, что «Путин покупает интеграцию».





«Если взять, во что бы обошлась Беларуси покупка газа на 2022 год, если платить по мировым ценам, то эта была бы цифра в 13 млрд долларов. Беларусь получит газ по 128,5 доллара за тысячу кубометров, а это 2,3 млрд долларов. Мы видим, что даже со скидкой на логистику, газовая льгота составит 8 млрд долларов, это самые большие деньги в истории взаимодействий Беларуси и России. Для Путина важно, что все союзные программы одобрены», — считает эксперт.