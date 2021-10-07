



Как сообщается на сайте компании, сбой произошел 31 августа 2021 года во временном промежутке с 10.45 до 10.50, во время запланированной остановки оборудования. Из-за этого 300 литров питьевой воды, которая, как отмечают, абсолютна безопасна и пригодна для потребления, была разлита в банки для сорта пива «Балтика 7».





Компания сейчас предпринимает усилия, чтобы изъять эту партию банок из продажи и не допустить повторения подобной ситуации в будущем.









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